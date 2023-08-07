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Международные резервы России выросли на 1,3% за июль
Международные резервы России выросли на 1,3% за июль
За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов 07.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-07T20:17+0400
2023-08-07T20:17+0400
2023-08-07T20:17+0400
россия
экономика
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антироссийские санкции
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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Международные резервы России по состоянию на 1 августа составили 589,966 миллиарда долларов против 582,418 миллиарда на 1 июля, сообщил Банк России. Таким образом, за июль резервы выросли на 7,5 миллиарда долларов, или на 1,3%. За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны. Министр финансов Антон Силуанов оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, экономика, новости, антироссийские санкции
россия, экономика, новости, антироссийские санкции
Международные резервы России выросли на 1,3% за июль
За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Международные резервы России по состоянию на 1 августа составили 589,966 миллиарда долларов против 582,418 миллиарда на 1 июля, сообщил Банк России.
Таким образом, за июль резервы выросли на 7,5 миллиарда долларов, или на 1,3%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны. Министр финансов Антон Силуанов оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.