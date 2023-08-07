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На дороге в Гурии вводится специальный режим для транспорта
На дороге в Гурии вводится специальный режим для транспорта
Каждую неделю с понедельника по пятницу движение для автомобилей с высокой проходимостью будет разрешено лишь с 05:00 до 09:00 часов 07.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-07T23:59+0400
2023-08-07T23:59+0400
2023-08-08T00:05+0400
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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Особый режим движения транспорта вводится в течение месяца, с 8 августа по 8 сентября, на 13-32,6 км автомобильной дороги внутригосударственного значения Озургети-Шемокмеди-БжужГЭС-Гомисмта в Западной Грузии, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Каждую неделю с понедельника по пятницу движение для автомобилей с высокой проходимостью будет разрешено лишь с 05:00 до 09:00 часов. По субботам движение разрешается с 05:00 до 09:00 и с 15:00 до 20:00, а по воскресеньям – с 05:00 до 20:00. В любой день недели в остальное время суток запрещается движение всех видов транспортных средств. Передвижение в указанном режиме будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией региональных подразделений МВД. На 1-12 км участка автодороги движение свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, западная грузия, департамент автомобильных дорог, гурия
грузия, новости, общество, западная грузия, департамент автомобильных дорог, гурия
На дороге в Гурии вводится специальный режим для транспорта
23:59 07.08.2023 (обновлено: 00:05 08.08.2023)
Каждую неделю с понедельника по пятницу движение для автомобилей с высокой проходимостью будет разрешено лишь с 05:00 до 09:00 часов
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Особый режим движения транспорта вводится в течение месяца, с 8 августа по 8 сентября, на 13-32,6 км автомобильной дороги внутригосударственного значения Озургети-Шемокмеди-БжужГЭС-Гомисмта в Западной Грузии, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
"В связи с проводимыми департаментом автомобильных дорог реабилитационными работами на участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Озургети-Шемокмеди-БжужГЭС-Гомисмта с 8 августа по 8 сентября 2023 года будет разрешено движение только для внедорожников по специальному режиму", – говорится в сообщении.
Каждую неделю с понедельника по пятницу движение для автомобилей с высокой проходимостью будет разрешено лишь с 05:00 до 09:00 часов. По субботам движение разрешается с 05:00 до 09:00 и с 15:00 до 20:00, а по воскресеньям – с 05:00 до 20:00.
В любой день недели в остальное время суток запрещается движение всех видов транспортных средств.
Передвижение в указанном режиме будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией региональных подразделений МВД.
На 1-12 км участка автодороги движение свободное.