https://sputnik-georgia.ru/20230807/na-doroge-v-gurii-vvoditsya-spetsialnyy-rezhim-dlya-transporta-281015622.html

На дороге в Гурии вводится специальный режим для транспорта

На дороге в Гурии вводится специальный режим для транспорта

Каждую неделю с понедельника по пятницу движение для автомобилей с высокой проходимостью будет разрешено лишь с 05:00 до 09:00 часов 07.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-07T23:59+0400

2023-08-07T23:59+0400

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грузия

новости

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западная грузия

департамент автомобильных дорог

гурия

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Особый режим движения транспорта вводится в течение месяца, с 8 августа по 8 сентября, на 13-32,6 км автомобильной дороги внутригосударственного значения Озургети-Шемокмеди-БжужГЭС-Гомисмта в Западной Грузии, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Каждую неделю с понедельника по пятницу движение для автомобилей с высокой проходимостью будет разрешено лишь с 05:00 до 09:00 часов. По субботам движение разрешается с 05:00 до 09:00 и с 15:00 до 20:00, а по воскресеньям – с 05:00 до 20:00. В любой день недели в остальное время суток запрещается движение всех видов транспортных средств. Передвижение в указанном режиме будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией региональных подразделений МВД. На 1-12 км участка автодороги движение свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, западная грузия, департамент автомобильных дорог, гурия