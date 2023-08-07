https://sputnik-georgia.ru/20230807/otkrytyy-chempionat-po-vertikalnomu-zabegu-proydet-na-mtatsminda-280752636.html
Открытый чемпионат по вертикальному забегу пройдет на Мтацминда
Открытый чемпионат по вертикальному забегу пройдет на Мтацминда
Трех сильнейших участников среди мужчин и женщин наградят грамотами и денежными призами 07.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-07T10:02+0400
2023-08-07T10:02+0400
2023-08-07T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Открытый чемпионат по вертикальному забегу состоится в столичном парке Мтацминда 24 сентября, говорится в сообщении организаторов. Соревнование пройдет на скорость – кто быстрее поднимется по 600 ступенькам на гору Мтацминда. Спортсмены возьмут старт внизу лестницы, у церковного магазина храма Отца Давида, а финиш – у парковки возле парка фуникулера. Результаты будут зафиксированы с помощью чипа, который будет прикреплен к номеру участника. В случае потери или повреждения чипа участник автоматически будет снят с соревнования, так как его результаты не смогут зафиксировать. Три лучших участника среди мужчин и женщин будут награждены грамотами и денежными призами. Грамоты будут распределены и в разных возрастных категориях – до 18 лет, 18-50, 51-70 и 70+. Участники должны взять номера с 9:00 до 9:45 в регистрационном пункте у старта. Принять участие может каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться до 22 сентября, 00:00. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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бег, спорт, новости, общество
бег, спорт, новости, общество
Открытый чемпионат по вертикальному забегу пройдет на Мтацминда
Трех сильнейших участников среди мужчин и женщин наградят грамотами и денежными призами
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Открытый чемпионат по вертикальному забегу состоится в столичном парке Мтацминда 24 сентября, говорится в сообщении организаторов.
Соревнование пройдет на скорость – кто быстрее поднимется по 600 ступенькам на гору Мтацминда.
Спортсмены возьмут старт внизу лестницы, у церковного магазина храма Отца Давида, а финиш – у парковки возле парка фуникулера. Результаты будут зафиксированы с помощью чипа, который будет прикреплен к номеру участника.
В случае потери или повреждения чипа участник автоматически будет снят с соревнования, так как его результаты не смогут зафиксировать.
Три лучших участника среди мужчин и женщин будут награждены грамотами и денежными призами. Грамоты будут распределены и в разных возрастных категориях – до 18 лет, 18-50, 51-70 и 70+.
Участники должны взять номера с 9:00 до 9:45 в регистрационном пункте у старта. Принять участие может каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться до 22 сентября, 00:00.