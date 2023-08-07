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Полицейский умер в зоне проведения спасательной операции на курорте в Грузии

Полицейский умер в зоне проведения спасательной операции на курорте в Грузии

Майор Мириан Челидзе следил за общественным порядком во время проходящих поисковых работ в зоне стихийного бедствия 07.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-07T15:00+0400

2023-08-07T15:00+0400

2023-08-07T15:07+0400

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Следователь районного управления Амброалури Мириан Челидзе скончался в зоне стихийного бедствия в Шови (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети) во время исполнения служебных обязанностей, сообщили в министерстве внутренних дел Грузии. МВД выразило глубокие соболезнования в связи с кончиной 48-летнего следователя. В ведомстве отметили, что майор полиции выполнял свою работу в Онском районе, в частности, следил за общественным порядком во время проходящих поисковых работ. В это время Мириану Челидзе стало плохо, и он скончался по дороге в больницу, отметили в ведомстве. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 18 человек, в том числе семерых детей. Понедельник, 7 августа, по решению властей в Грузии объявлен днем траура. В спасательной операции в Шови принимают участие 400 спасателей и 200 военных, а также 178 единиц спецтехники. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шови

рача

рача-лечхуми и квемо сванети

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происшествия, грузия, новости, шови, оползень в шови, рача, рача-лечхуми и квемо сванети, мвд грузии