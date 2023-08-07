https://sputnik-georgia.ru/20230807/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-7-po-13-avgusta-280992509.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 7 по 13 августа

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 7 по 13 августа

На этой неделе гостей и жителей Тбилиси ожидает жаркая погода 07.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 авг— Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют жаркую и солнечную погоду. В понедельник, 7 августа, в столице ожидается солнечная и жаркая погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 37 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:12. Во вторник, 8 августа, в Тбилиси синоптики прогнозируют жаркую погоду. Ближе к вечеру, возможно, пойдет слабый дождь. Восход солнца будет в 06:01. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 24 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 36 градусов тепла. Восход солнца в Тбилиси будет в 06:01. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:10. В среду, 9 августа, в Тбилиси ожидается ясная, жаркая и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:02. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 24 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 36 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:09. В четверг, 10 августа, в Тбилиси сохранится жаркая погода. Восход солнца будет в 06:03. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 25 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 36 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:08. В пятницу, 11 августа, в Тбилиси сохранится жаркая и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:04. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 24 градуса, а днем прогреется до 36 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:06. В субботу, 12 августа, днем ожидается жаркая и солнечная погода, а к вечеру частичная облачность. Восход солнца будет в 06:05. Минимальная температура воздуха ночью составит 24 градуса, днем воздух прогреется до 36 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:05. В воскресенье, 13 августа, в Тбилиси сохранится жаркая погода. Восход солнца будет в 06:06. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса, а днем поднимется максимум до 36 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:04.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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