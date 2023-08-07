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Взрыв прогремел в турецком порту близ Стамбула

Взрыв прогремел в турецком порту близ Стамбула

Взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету 07.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-07T17:06+0400

2023-08-07T17:06+0400

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Взрыв прогремел в понедельник возле крупного коммерческого порта Дериндже в Мраморном море к востоку от Стамбула, сообщает агентство IHA.Взрывом повреждены два элеватора в турецком порту Дериндже в Мраморном море, специалисты проверяют наличие людей под завалами, сообщил мэр Дериндже Зеки Айгюн."Это был мощный взрыв, я почувствовал его, находясь в километре от эпицентра... Однако повреждены только два элеватора, контейнерная часть порта не затронута взрывом, в соседних домах небольшие повреждения", – сообщил Айгюн в эфире телеканала CNN Turk.По его словам, взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO).На место стянуты пожарные и скорая помощь. Мэр сообщил о четырех пострадавших, они госпитализированы в больницу, их состояние нормальное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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