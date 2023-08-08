https://sputnik-georgia.ru/20230808/baku-tbilisi-ankara---stolitsy-trekh-stran-mozhet-soedinit-skorostnoy-poezd-281023749.html

Баку-Тбилиси-Анкара – столицы трех стран может соединить скоростной поезд

Баку-Тбилиси-Анкара – столицы трех стран может соединить скоростной поезд

Поезд может состоять из пассажирских вагонов спального типа производства швейцарской компании Stadler Rail Group 08.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Скоростной пассажирский поезд могут запустить по маршруту Баку-Тбилиси-Анкара, рассказал "АПА-Экономикс" исполнительный руководитель департамента пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Азер Фараджов. До пандемии коронавируса курсировал поезд Тбилиси-Баку. Добраться до столицы Азербайджана из Грузии можно было чуть больше, чем за 12 часов.Азербайджан пока еще не открыл сухопутную границу с Грузией – въезд и выезд возможны только воздушным транспортом. Власти Азербайджана в очередной раз продлили карантин связанный с пандемией коронавируса в июне до 2 октября. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта и энергетики, производства и логистики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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