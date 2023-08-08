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Баку-Тбилиси-Анкара – столицы трех стран может соединить скоростной поезд
Баку-Тбилиси-Анкара – столицы трех стран может соединить скоростной поезд
Поезд может состоять из пассажирских вагонов спального типа производства швейцарской компании Stadler Rail Group 08.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-08T11:45+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Скоростной пассажирский поезд могут запустить по маршруту Баку-Тбилиси-Анкара, рассказал "АПА-Экономикс" исполнительный руководитель департамента пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Азер Фараджов. До пандемии коронавируса курсировал поезд Тбилиси-Баку. Добраться до столицы Азербайджана из Грузии можно было чуть больше, чем за 12 часов.Азербайджан пока еще не открыл сухопутную границу с Грузией – въезд и выезд возможны только воздушным транспортом. Власти Азербайджана в очередной раз продлили карантин связанный с пандемией коронавируса в июне до 2 октября. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта и энергетики, производства и логистики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, азербайджан, тбилиси, азербайджанские железные дороги, турция
Баку-Тбилиси-Анкара – столицы трех стран может соединить скоростной поезд
11:45 08.08.2023 (обновлено: 12:01 08.08.2023)
Поезд может состоять из пассажирских вагонов спального типа производства швейцарской компании Stadler Rail Group
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Скоростной пассажирский поезд могут запустить по маршруту Баку-Тбилиси-Анкара, рассказал "АПА-Экономикс" исполнительный руководитель департамента пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Азер Фараджов.
До пандемии коронавируса курсировал поезд Тбилиси-Баку. Добраться до столицы Азербайджана из Грузии можно было чуть больше, чем за 12 часов.
"Как часть нашего пакета постпандемических мер, при открытии сухопутных межгосударственных границ может быть осуществлен запуск скоростного пассажирского поезда по маршруту Баку-Тбилиси-Анкара, состоящего из пассажирских вагонов спального типа производства компании Stadler Rail Group", – отметил Фараджов.
Азербайджан пока еще не открыл сухопутную границу с Грузией – въезд и выезд возможны только воздушным транспортом. Власти Азербайджана в очередной раз продлили карантин связанный с пандемией коронавируса в июне до 2 октября.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта и энергетики, производства и логистики.