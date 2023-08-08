https://sputnik-georgia.ru/20230808/budte-ostorozhny-na-prirode--agentstvo-okhranyaemykh-territoriy-preduprezhdaet-zhiteley-gruzii-281047807.html
Будьте осторожны на природе – Агентство охраняемых территорий предупреждает жителей Грузии
Будьте осторожны на природе – Агентство охраняемых территорий предупреждает жителей Грузии
Текущая неделя в Грузии – одна из самых жарких за все лето 08.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-08T19:24+0400
2023-08-08T19:24+0400
2023-08-08T19:24+0400
грузия
новости
общество
агентство охраняемых территорий
национальное лесное агентство
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0a/268381448_0:844:2047:1995_1920x0_80_0_0_90987d949d7bb79b97ecf5718e843b92.jpg
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Агентство охраняемых территорий Грузии призывает жителей страны к внимательности во время нахождения на природе во избежание пожаров, говорится в заявлении ведомства. Синоптики прогнозируют увеличение температуры воздуха на всей территории Грузии в течение текущей недели, что может стать причиной лесных пожаров, ранее сообщили в Службе управления чрезвычайными ситуациям. Ведомство призывает незамедлительно обращаться по номеру 112 при обнаружении задымлений."Помните, глобальное изменение климата значительно повысило риск естественных катастроф. На этом фоне небрежность людей приводит к еще более плачевным результатам", – говорится в заявлении.Население призвали:Из-за высокой температуры лето является самым опасным периодом в плане возникновения пожаров. Национальное лесное агентство Грузии ежегодно размещает информационно-предупреждающие знаки в зонах, которые могут быть особенно опасны в этот период.Причиной могут стать увеличение температуры воздуха по всей стране и халатность людей.Ранее в Национальном агентства окружающей среды заявили, что на текущей неделе Грузию накроет тепловая волна – в Восточной Грузии температура поднимется до +41 градуса.Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0a/268381448_0:652:2047:2187_1920x0_80_0_0_633b11fcb6f3a031fc38b6293efc5755.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, агентство охраняемых территорий, национальное лесное агентство, погода
грузия, новости, общество, агентство охраняемых территорий, национальное лесное агентство, погода
Будьте осторожны на природе – Агентство охраняемых территорий предупреждает жителей Грузии
Текущая неделя в Грузии – одна из самых жарких за все лето
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Агентство охраняемых территорий Грузии призывает жителей страны к внимательности во время нахождения на природе во избежание пожаров, говорится в заявлении ведомства.
Синоптики прогнозируют увеличение температуры воздуха на всей территории Грузии в течение текущей недели, что может стать причиной лесных пожаров, ранее сообщили в Службе управления чрезвычайными ситуациям. Ведомство призывает незамедлительно обращаться по номеру 112 при обнаружении задымлений.
"Помните, глобальное изменение климата значительно повысило риск естественных катастроф. На этом фоне небрежность людей приводит к еще более плачевным результатам", – говорится в заявлении.
разжигать костры только в специально отведенных для этого местах;
перед тем как покинуть территорию, убедиться, что огонь потушен;
не загрязнять природу, особенно жестяными и стеклянными банками.
Из-за высокой температуры лето является самым опасным периодом в плане возникновения пожаров. Национальное лесное агентство Грузии ежегодно размещает информационно-предупреждающие знаки в зонах, которые могут быть особенно опасны в этот период.
Причиной могут стать увеличение температуры воздуха по всей стране и халатность людей.
Ранее в Национальном агентства окружающей среды заявили, что на текущей неделе Грузию накроет тепловая волна – в Восточной Грузии температура поднимется до +41 градуса.
Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.