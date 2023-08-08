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Будьте осторожны на природе – Агентство охраняемых территорий предупреждает жителей Грузии

Будьте осторожны на природе – Агентство охраняемых территорий предупреждает жителей Грузии

Текущая неделя в Грузии – одна из самых жарких за все лето 08.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-08T19:24+0400

2023-08-08T19:24+0400

2023-08-08T19:24+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Агентство охраняемых территорий Грузии призывает жителей страны к внимательности во время нахождения на природе во избежание пожаров, говорится в заявлении ведомства. Синоптики прогнозируют увеличение температуры воздуха на всей территории Грузии в течение текущей недели, что может стать причиной лесных пожаров, ранее сообщили в Службе управления чрезвычайными ситуациям. Ведомство призывает незамедлительно обращаться по номеру 112 при обнаружении задымлений."Помните, глобальное изменение климата значительно повысило риск естественных катастроф. На этом фоне небрежность людей приводит к еще более плачевным результатам", – говорится в заявлении.Население призвали:Из-за высокой температуры лето является самым опасным периодом в плане возникновения пожаров. Национальное лесное агентство Грузии ежегодно размещает информационно-предупреждающие знаки в зонах, которые могут быть особенно опасны в этот период.Причиной могут стать увеличение температуры воздуха по всей стране и халатность людей.Ранее в Национальном агентства окружающей среды заявили, что на текущей неделе Грузию накроет тепловая волна – в Восточной Грузии температура поднимется до +41 градуса.Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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