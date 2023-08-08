https://sputnik-georgia.ru/20230808/ekonomist-o-vazhnosti-afrikanskogo-rynka-dlya-eaes-i-investitsiyakh-v-strany-afriki---video-281023082.html

Экономист о важности африканского рынка для ЕАЭС и инвестициях в страны Африки – видео

Экономист о важности африканского рынка для ЕАЭС и инвестициях в страны Африки – видео

За счет выхода на рынки Африки у России есть шанс компенсировать выпавший рынок ЕС. Несмотря на взрывной рост, товарооборот России и стран Африки пока что не... 08.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-08T11:27+0400

2023-08-08T11:27+0400

2023-08-08T11:34+0400

мультимедиа

видео

в мире

экономика

африка

еаэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/08/281022884_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ae8a7fa4823dacb11d653d11bddd445.jpg

Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил глава аналитического бюро проекта "Сонар 2050" Иван Лизан. По мнению эксперта, России и странам ЕАЭС в частности нужно обратить внимание на африканский рынок, так как в нем заложен невероятный потенциал. Способен ли ЕАЭС удовлетворить главный спрос африканского континента – смотрите в видео.

африка

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, экономика, африка, еаэс, видео