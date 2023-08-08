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Экономист о важности африканского рынка для ЕАЭС и инвестициях в страны Африки – видео
Экономист о важности африканского рынка для ЕАЭС и инвестициях в страны Африки – видео
За счет выхода на рынки Африки у России есть шанс компенсировать выпавший рынок ЕС. Несмотря на взрывной рост, товарооборот России и стран Африки пока что не... 08.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-08T11:27+0400
2023-08-08T11:27+0400
2023-08-08T11:34+0400
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Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил глава аналитического бюро проекта "Сонар 2050" Иван Лизан. По мнению эксперта, России и странам ЕАЭС в частности нужно обратить внимание на африканский рынок, так как в нем заложен невероятный потенциал. Способен ли ЕАЭС удовлетворить главный спрос африканского континента – смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, экономика, африка, еаэс, видео
мультимедиа, видео, в мире, экономика, африка, еаэс, видео
Экономист о важности африканского рынка для ЕАЭС и инвестициях в страны Африки – видео
11:27 08.08.2023 (обновлено: 11:34 08.08.2023)
За счет выхода на рынки Африки у России есть шанс компенсировать выпавший рынок ЕС. Несмотря на взрывной рост, товарооборот России и стран Африки пока что не поражает своими объемами, но в перспективе может стать одним из ключевых. Это "игра в долгую"
Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил глава аналитического бюро проекта "Сонар 2050" Иван Лизан.
По мнению эксперта, России и странам ЕАЭС в частности нужно обратить внимание на африканский рынок, так как в нем заложен невероятный потенциал.
Способен ли ЕАЭС удовлетворить главный спрос африканского континента – смотрите в видео.