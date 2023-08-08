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Государство должно поддерживать героев и их семьи – глава Минобороны Грузии
Государство должно поддерживать героев и их семьи – глава Минобороны Грузии
В Грузии вспоминают погибших во время августовской воны 2008 года 08.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-08T12:11+0400
2023-08-08T12:11+0400
2023-08-08T12:21+0400
грузия
новости
тбилиси
джуаншер бурчуладзе
министерство обороны грузии
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Главная функция государства – всегда поддерживать героев и их семьи, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе после посещения братского кладбища в Мухатгверди. В Грузии поминают жертв войны августа 2008 года. Традиционно в этот день политики и рядовые граждане приносят цветы и возлагают венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии на братском кладбище в Мухатгверди. На всех административных зданиях в Грузии и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены государственные флаги. По словам Бурчуладзе, Грузия в августовской войне потеряла более 400 граждан, в том числе более 170 военных. После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны. В ходе вооруженного конфликта с грузинской стороны погибли более 400 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, джуаншер бурчуладзе, министерство обороны грузии
Государство должно поддерживать героев и их семьи – глава Минобороны Грузии
12:11 08.08.2023 (обновлено: 12:21 08.08.2023)
В Грузии вспоминают погибших во время августовской воны 2008 года
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Главная функция государства – всегда поддерживать героев и их семьи, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе после посещения братского кладбища в Мухатгверди.
В Грузии поминают жертв войны августа 2008 года. Традиционно в этот день политики и рядовые граждане приносят цветы и возлагают венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии на братском кладбище в Мухатгверди. На всех административных зданиях в Грузии и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены государственные флаги.
"Конечно, нам не стыдно перед семьями наших героев, и когда мы приходим сюда, мы еще раз напоминаем всем, что наша главная функция – всегда поддерживать наших героев и семьи наших героев", – сказал Бурчуладзе.
По словам Бурчуладзе, Грузия в августовской войне потеряла более 400 граждан, в том числе более 170 военных.
"Еще раз преклоняюсь перед нашими героями и их семьями", – заявил министр.
После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.
В ходе вооруженного конфликта с грузинской стороны погибли более 400 человек.