https://sputnik-georgia.ru/20230808/gosudarstvo-dolzhno-podderzhivat-geroev-i-ikh-semi---glava-minoborony-gruzii-281028758.html

Государство должно поддерживать героев и их семьи – глава Минобороны Грузии

Государство должно поддерживать героев и их семьи – глава Минобороны Грузии

В Грузии вспоминают погибших во время августовской воны 2008 года 08.08.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

тбилиси

джуаншер бурчуладзе

министерство обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Главная функция государства – всегда поддерживать героев и их семьи, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе после посещения братского кладбища в Мухатгверди. В Грузии поминают жертв войны августа 2008 года. Традиционно в этот день политики и рядовые граждане приносят цветы и возлагают венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии на братском кладбище в Мухатгверди. На всех административных зданиях в Грузии и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены государственные флаги. По словам Бурчуладзе, Грузия в августовской войне потеряла более 400 граждан, в том числе более 170 военных. После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны. В ходе вооруженного конфликта с грузинской стороны погибли более 400 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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