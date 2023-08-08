https://sputnik-georgia.ru/20230808/gruzinskie-dzyudoisty-lidiruyut-v-trekh-kategoriyakh-v-mezhdunarodnom-reytinge-281018652.html

Грузинские дзюдоисты лидируют в трех категориях в международном рейтинге

Грузинские дзюдоисты лидируют в трех категориях в международном рейтинге

На турнире в Будапеште грузинские дзюдоисты завоевали одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали 08.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала обновленный рейтинг после турнира Budapest Masters, согласно которому несколько грузинских дзюдоистов ухудшили свои позиции, а трое по-прежнему возглавляют свои весовые категории. Мужчины: В весовой категории 60 кг Георгий Сардалашвили (4 983) переместился с четвертого на пятое место, Темур Нозадзе (1 843) – 28 место в списке, а Лухум Чхвимиани (1 636) — 29-е. В весовой категории 66 кг Важа Маргвелашвили (3 894) опустился на две позиции и занимает восьмую позицию в мировом рейтинге, Георгий Туташвили (914) — 47-е. Лидером в этом весе является Денис Виеру (Молдова, 7 355). В весовой категории 73 кг Лаша Шавдатуашвили (5 332), завоевавший бронзовую медаль на турнире Мастерс в Будапеште, поднялся на четыре позиции и занимает третье место в рейтинге. Георгий Терашвили (2 587 фунтов стерлингов) занимает 18 место в этом же весе. Тато Григалашвили (9 625) по-прежнему уверенно лидирует в весовой категории 81 кг (с лучшими результатами во всех весовых категориях. На вершине рейтинга в 90 кг находится грузин Лука Майсурадзе (7 810). Победитель Budapest Masters Лаша Бекаури (5 800) переместился на второе место. В 100 кг лидерство сохранил бронзовый призер Будапештского Мастерса Илья Суламанидзе (6 938), второе место занял Зелим Коцоев из Азербайджана (5 735). Капитан сборной Грузии Варлам Липартелиани (3 229) занимает двенадцатое место в списке, Онисе Санеблидзе (2 000) – 30-е. Бронзовый призер турнира "Мастерс" Гела Заалишвили переместился на 14 место в категории +100 кг (3 206). Гурам Тушишвили (3 343) занимает 12 место в списке, а Саба Инанеишвили (1930) – 24-е. Женщины: В весовой категории 57 кг Этер Липартелиани продвинулась вперед на три позиции (3 878) и находится на седьмом месте рейтинга, а тяжеловес Софио Сомхишвили (2 785) занимает 18 позицию. На турнире в Будапеште грузинские дзюдоисты завоевали одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Сборная Грузия заняла третье место в общекомандном зачете с шестью медалями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, темур нозадзе, лухум чхвимиани, важа маргвелашвили, будапешт, международная федерация дзюдо