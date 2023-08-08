https://sputnik-georgia.ru/20230808/gruziya-obyazatelno-stanet-edinoy--katolikos-patriarkh-ilia-ii-281043340.html

Грузия обязательно станет единой – Католикос-Патриарх Илия II

Грузия обязательно станет единой – Католикос-Патриарх Илия II

Ненавистью и враждой не удастся восстановить территориальную целостность Грузии, заявил Илия Второй 08.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Грузия обязательно восстановит свою территориальную целостность, но достичь этого никогда не удастся ненавистью и взаимной враждой, говорится в обращении Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II. В Грузии поминают жертв войны августа 2008 года. Традиционно в этот день политики и рядовые граждане приносят цветы и возлагают венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии на братском кладбище в Мухатгверди. На всех административных зданиях в Грузии и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены государственные флаги. Как отметил Католикос-Патриарх, Церковь Грузии всегда поминает тех, кто посвятил себя родине, и на каждом богослужении возносит молитвы как о территориальной целостности страны, так и о духовном единстве нации. Патриархия Грузии не раз заявляла на международном уровне, что и Цхинвальский регион, и Абхазия являются неотъемлемой частью исконной грузинской земли, отметил Илия Второй.После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны. В ходе вооруженного конфликта с грузинской стороны погибли более 400 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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