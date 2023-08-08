https://sputnik-georgia.ru/20230808/gruziya-v-top-3-sredi-turistov-v-armenii--dannye-za-iyul-281046799.html

Грузия в топ-3 среди туристов в Армении – данные за июль

Грузия в топ-3 среди туристов в Армении – данные за июль

За первые семь месяцев 2023 года Армению посетили более 1 млн 26 тысяч туристов, из них 11% (138 тысяч) прибыли из Грузии 08.08.2023, Sputnik Грузия

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туризм

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Согласно данным Sputnik Армения, больше всего туристов в отчетный период прибыли в из России (51%, или 644 тысячи), на третьем месте – туристы из Ирана (6%). В четверку лидеров вошли также США (2%, или 27,6 тысячи).В основном в Армению едут граждане в возрасте 36-63 лет. Реже Армению посещают туристы в возрасте 18-25 лет.Между тем, согласно последним данным, количество визитов из Армении в Грузию за январь-июнь 2023 года составило 397,1 тысячи, что на 102,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Армения занимает третье место по количеству визитов, совершенных в Грузию за отчетный период.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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