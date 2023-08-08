https://sputnik-georgia.ru/20230808/mezhdunarodnye-rezervy-natsbanka-gruzii-prodolzhayut-bit-rekordy-281018491.html
Международные резервы Нацбанка Грузии продолжают бить рекорды
Международные резервы Нацбанка Грузии продолжают бить рекорды
За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов 08.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-08T09:01+0400
2023-08-08T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 31 июля 2023 года достигли исторического максимума и составили 5 436,1 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.За июль резервы выросли на 369,4 миллиона долларов, а с начала года – на 534,6 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с валютными операциями правительства и банковского сектора, а также с покупкой валюты Нацбанком Грузии.Предыдущий раз исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 30 апреля 2022 года и составляли 5 133,4 миллиона долларов.За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 5,0 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR), – 469,4 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,3 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 646,2 тысячи долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, статистика, национальный банк грузии, экономика
грузия, новости, статистика, национальный банк грузии, экономика
Международные резервы Нацбанка Грузии продолжают бить рекорды
За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 31 июля 2023 года достигли исторического максимума и составили 5 436,1 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
За июль резервы выросли на 369,4 миллиона долларов, а с начала года – на 534,6 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с валютными операциями правительства и банковского сектора, а также с покупкой валюты Нацбанком Грузии.
Предыдущий раз исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 30 апреля 2022 года и составляли 5 133,4 миллиона долларов.
За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов.
Структура международных резервов
Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 5,0 миллиарда долларов, говорится на сайте
регулятора.
В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (3,8 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (1,2 миллиарда долларов).
Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR), – 469,4 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,3 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.
Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 646,2 тысячи долларов.