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На востоке Грузии в реке утонул подросток
На востоке Грузии в реке утонул подросток
Люди вытащили мальчика на берег и стали оказывать ему первую помощь, однако спасти ребенка не удалось 08.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-08T23:36+0400
2023-08-08T23:36+0400
2023-08-08T23:39+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Подросток утонул в реке Иори в селе Хашми, в регионе Кахети, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, ребенок плавал в реке, когда начал тонуть. Находящиеся у реки люди вытащили мальчика на берег и стали оказывать ему первую помощь, однако спасти ребенка не удалось.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, кахети
На востоке Грузии в реке утонул подросток
23:36 08.08.2023 (обновлено: 23:39 08.08.2023)
Люди вытащили мальчика на берег и стали оказывать ему первую помощь, однако спасти ребенка не удалось
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Подросток утонул в реке Иори в селе Хашми, в регионе Кахети, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, ребенок плавал в реке, когда начал тонуть.
Находящиеся у реки люди вытащили мальчика на берег и стали оказывать ему первую помощь, однако спасти ребенка не удалось.