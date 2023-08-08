https://sputnik-georgia.ru/20230808/na-vostoke-gruzii-v-reke-utonul-podrostok-281052097.html

На востоке Грузии в реке утонул подросток

На востоке Грузии в реке утонул подросток

Люди вытащили мальчика на берег и стали оказывать ему первую помощь, однако спасти ребенка не удалось 08.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Подросток утонул в реке Иори в селе Хашми, в регионе Кахети, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, ребенок плавал в реке, когда начал тонуть. Находящиеся у реки люди вытащили мальчика на берег и стали оказывать ему первую помощь, однако спасти ребенка не удалось.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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