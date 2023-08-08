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Новый штамм коронавируса обнаружен в Индии – СМИ

Новый штамм коронавируса обнаружен в Индии – СМИ

Впервые штамм Eris был обнаружен в марте текущего года 08.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-08T18:41+0400

2023-08-08T18:41+0400

2023-08-08T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Новый подвариант коронавируса COVID-19 – Eris, который сейчас быстро распространяется в Великобритании, появился в Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Economic TimesШтамм Eris (EG.5.1) происходит от подвида Omicron, впервые он был обнаружен в марте 2023 года. В прошлом месяце он был обнаружен в Великобритании. До недавнего времени этот штамм не вызывал больших опасений, но ученые обеспокоены скоростью его распространения и ростом числа заболевших. По данным министерства здравоохранения Индии, за последние сутки в стране выявили 54 новых носителя коронавируса, таким образом, общее число активных случаев заболевания по всей стране достигло 1574. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 5 мая 2023 года объявила о завершении пандемии коронавируса. Таким образом, завершено международное чрезвычайное положение, связанное с COVID-19.Всего, по данным центра, в Грузии с момента выявления первого случая в 2020 году до 19 мая зарегистрировано 1,8 миллиона случаев заражения. При этом болезнь унесла жизни 17,1 тысячи человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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