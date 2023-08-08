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Новый штамм коронавируса обнаружен в Индии – СМИ
Новый штамм коронавируса обнаружен в Индии – СМИ
Впервые штамм Eris был обнаружен в марте текущего года 08.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-08T18:41+0400
2023-08-08T18:41+0400
2023-08-08T18:41+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Новый подвариант коронавируса COVID-19 – Eris, который сейчас быстро распространяется в Великобритании, появился в Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Economic TimesШтамм Eris (EG.5.1) происходит от подвида Omicron, впервые он был обнаружен в марте 2023 года. В прошлом месяце он был обнаружен в Великобритании. До недавнего времени этот штамм не вызывал больших опасений, но ученые обеспокоены скоростью его распространения и ростом числа заболевших. По данным министерства здравоохранения Индии, за последние сутки в стране выявили 54 новых носителя коронавируса, таким образом, общее число активных случаев заболевания по всей стране достигло 1574. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 5 мая 2023 года объявила о завершении пандемии коронавируса. Таким образом, завершено международное чрезвычайное положение, связанное с COVID-19.Всего, по данным центра, в Грузии с момента выявления первого случая в 2020 году до 19 мая зарегистрировано 1,8 миллиона случаев заражения. При этом болезнь унесла жизни 17,1 тысячи человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, индия, великобритания, общество, коронавирус covid-19
в мире, новости, индия, великобритания, общество, коронавирус covid-19
Новый штамм коронавируса обнаружен в Индии – СМИ
Впервые штамм Eris был обнаружен в марте текущего года
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik.
Новый подвариант коронавируса COVID-19 – Eris, который сейчас быстро распространяется в Великобритании, появился в Индии, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Economic Times
Штамм Eris (EG.5.1) происходит от подвида Omicron, впервые он был обнаружен в марте 2023 года. В прошлом месяце он был обнаружен в Великобритании. До недавнего времени этот штамм не вызывал больших опасений, но ученые обеспокоены скоростью его распространения и ростом числа заболевших.
"Мы видели спорадические случаи Eris в Индии, но пока беспокоиться не о чем", – рассказал член Индийского консорциума по геномике COVID-19.
По данным министерства здравоохранения Индии, за последние сутки в стране выявили 54 новых носителя коронавируса, таким образом, общее число активных случаев заболевания по всей стране достигло 1574.
"Периодическое увеличение случаев заболевания будет наблюдаться по мере снижения иммунитета и развития новых мутаций, ускользающих от иммунитета", – рассказал Анураг Агравал, бывший глава консорциума и председатель консультативной группы ВОЗ по эволюции вирусов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 5 мая 2023 года объявила о завершении пандемии коронавируса. Таким образом, завершено международное чрезвычайное положение, связанное с COVID-19.
Всего, по данным центра, в Грузии с момента выявления первого случая в 2020 году до 19 мая зарегистрировано 1,8 миллиона случаев заражения. При этом болезнь унесла жизни 17,1 тысячи человек.