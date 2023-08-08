https://sputnik-georgia.ru/20230808/ostorozhno-zhara-sluzhba-chs-gruzii-rasprostranila-preduprezhdenie-281040136.html

Осторожно, жара! Служба ЧС Грузии распространила предупреждение

Осторожно, жара! Служба ЧС Грузии распространила предупреждение

Служба по управлению ЧС Грузии предупредила об угрозе лесных пожаров в ближайшие дни 08.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-08T15:55+0400

2023-08-08T15:55+0400

2023-08-08T15:55+0400

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агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют увеличение температуры воздуха на всей территории Грузии в течение текущей недели, что может стать причиной лесных пожаров, сообщили в Службе управления чрезвычайными ситуациями и призвали граждан к осторожности. Ведомство призывает незамедлительно обращаться по номеру 112 при обнаружении задымления. Из-за высокой температуры лето является самым опасным периодом в плане возникновения пожаров. Национальное лесное агентство Грузии ежегодно размещает информационно-предупреждающие знаки в зонах, которые могут быть особенно опасны в этот период. Причиной могут стать увеличение температуры воздуха по всей стране и халатность людей.Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное лесное агентство, агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд