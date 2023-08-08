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Осторожно, жара! Служба ЧС Грузии распространила предупреждение
Осторожно, жара! Служба ЧС Грузии распространила предупреждение
Служба по управлению ЧС Грузии предупредила об угрозе лесных пожаров в ближайшие дни 08.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-08T15:55+0400
2023-08-08T15:55+0400
2023-08-08T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют увеличение температуры воздуха на всей территории Грузии в течение текущей недели, что может стать причиной лесных пожаров, сообщили в Службе управления чрезвычайными ситуациями и призвали граждан к осторожности. Ведомство призывает незамедлительно обращаться по номеру 112 при обнаружении задымления. Из-за высокой температуры лето является самым опасным периодом в плане возникновения пожаров. Национальное лесное агентство Грузии ежегодно размещает информационно-предупреждающие знаки в зонах, которые могут быть особенно опасны в этот период. Причиной могут стать увеличение температуры воздуха по всей стране и халатность людей.Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное лесное агентство, агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд
погода, грузия, новости, национальное лесное агентство, агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд
Осторожно, жара! Служба ЧС Грузии распространила предупреждение
Служба по управлению ЧС Грузии предупредила об угрозе лесных пожаров в ближайшие дни
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют увеличение температуры воздуха на всей территории Грузии в течение текущей недели, что может стать причиной лесных пожаров, сообщили в Службе управления чрезвычайными ситуациями и призвали граждан к осторожности.
Ведомство призывает незамедлительно обращаться по номеру 112 при обнаружении задымления.
Из-за высокой температуры лето является самым опасным периодом в плане возникновения пожаров. Национальное лесное агентство Грузии ежегодно размещает информационно-предупреждающие знаки в зонах, которые могут быть особенно опасны в этот период.
Причиной могут стать увеличение температуры воздуха по всей стране и халатность людей.
Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.