https://sputnik-georgia.ru/20230808/prokhozhie-obnaruzhili-telo-muzhchiny-v-reke-na-yuge-gruzii--281042475.html

Прохожие обнаружили тело мужчины в реке на юге Грузии

Прохожие обнаружили тело мужчины в реке на юге Грузии

Тело мужчины идентифицировано, он был жителем Боржомского района 08.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-08T17:37+0400

2023-08-08T17:37+0400

2023-08-08T17:37+0400

происшествия

грузия

новости

боржомский район

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Тело мужчины средних лет найдено в реке Кура (Мтквари) близ села Читахеви Боржомского района на юге Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2". По информации местных СМИ, тело мужчины обнаружили прохожие приблизительно в 11 часов утра. После этого они позвонили в службу "112". Тело уже идентифицировано. Как сообщается, мужчина был местным жителем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

боржомский район

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происшествия, грузия, новости, боржомский район