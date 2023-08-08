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Прохожие обнаружили тело мужчины в реке на юге Грузии
Прохожие обнаружили тело мужчины в реке на юге Грузии
Тело мужчины идентифицировано, он был жителем Боржомского района 08.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-08T17:37+0400
2023-08-08T17:37+0400
2023-08-08T17:37+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Тело мужчины средних лет найдено в реке Кура (Мтквари) близ села Читахеви Боржомского района на юге Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2". По информации местных СМИ, тело мужчины обнаружили прохожие приблизительно в 11 часов утра. После этого они позвонили в службу "112". Тело уже идентифицировано. Как сообщается, мужчина был местным жителем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
боржомский район
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происшествия, грузия, новости, боржомский район
происшествия, грузия, новости, боржомский район
Прохожие обнаружили тело мужчины в реке на юге Грузии
Тело мужчины идентифицировано, он был жителем Боржомского района
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Тело мужчины средних лет найдено в реке Кура (Мтквари) близ села Читахеви Боржомского района на юге Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2".
По информации местных СМИ, тело мужчины обнаружили прохожие приблизительно в 11 часов утра. После этого они позвонили в службу "112".
Тело уже идентифицировано. Как сообщается, мужчина был местным жителем.