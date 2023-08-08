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Рекорд в Колумбии: за 12 месяцев изъято 1100 тонн кокаина

Рекорд в Колумбии: за 12 месяцев изъято 1100 тонн кокаина

На территории страны за 12 месяцев прошли 290 операций против преступных структур 08.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-08T16:15+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Власти Колумбии установили новый рекорд – за последние 12 месяцев в стране изъяли 1 100 тонн кокаина, за наркопреступления задержаны более девяти тысяч человек.О таком достижении заявил президент страны Густаво Петро в ходе выступления с докладом по случаю первой годовщины прихода к власти.Только в 2023 году в Колумбии конфисковали 573 тонны кокаина – это наивысший показатель в истории за аналогичный период, отметил президент. На территории страны за 12 месяцев прошло 290 операций против преступных структур, которые позволили задержать более девяти тысяч человек.Колумбия является главным мировым производителем и экспортером кокаина. Более 90% мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом "Андском наркотреугольнике", в который входят Колумбия, Перу и Боливия. Президент Колумбии Густаво Петро в середине сентября 2022 года заявил, что его правительство приложит новые усилия, чтобы убедить производителей коки заместить ее другими рентабельными сельскохозяйственными культурами. По его словам, действующая политика борьбы с наркотрафиком полностью провалилась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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