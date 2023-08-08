https://sputnik-georgia.ru/20230808/remont-odnoy-iz-samykh-opasnykh-dorog-v-gruzii-nachnetsya-na-sleduyuschey-nedele-281019010.html

Ремонт одной из самых опасных дорог в Грузии начнется на следующей неделе

Ремонт одной из самых опасных дорог в Грузии начнется на следующей неделе

В связи со сложным рельефом местности и спецификой работ движение по дороге во время проведения работ будет запрещено 08.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-08T07:32+0400

2023-08-08T07:32+0400

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казбеги

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Разработан проект реабилитации дороги Ачхоти-Сно-Ахалцихе-Джута (12-16 км) в горном районе Казбеги неподалеку от грузино-российской границы, а строительные работы начнутся на предстоящей неделе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Ранее в департаменте сообщили, что восстановление поврежденного участка должно было начаться в июле. Однако 21 июля этого года было выявлено еще три поврежденных и один оползневой участок дороги. Предварительные исследования и проектные решения по восстановлению дороги начались в конце 2022 года. Дорога Ачхоти-Сно-Ахалцихе-Джута соединяет села, находящиеся на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря. В ряде участков дорога проходит прямо над пропастью и является одной из опасных горных дорог в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

казбеги

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грузия, новости, общество, казбеги, департамент автомобильных дорог