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https://sputnik-georgia.ru/20230808/remont-odnoy-iz-samykh-opasnykh-dorog-v-gruzii-nachnetsya-na-sleduyuschey-nedele-281019010.html
Ремонт одной из самых опасных дорог в Грузии начнется на следующей неделе
Ремонт одной из самых опасных дорог в Грузии начнется на следующей неделе
В связи со сложным рельефом местности и спецификой работ движение по дороге во время проведения работ будет запрещено 08.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-08T07:32+0400
2023-08-08T07:59+0400
грузия
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общество
казбеги
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Разработан проект реабилитации дороги Ачхоти-Сно-Ахалцихе-Джута (12-16 км) в горном районе Казбеги неподалеку от грузино-российской границы, а строительные работы начнутся на предстоящей неделе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Ранее в департаменте сообщили, что восстановление поврежденного участка должно было начаться в июле. Однако 21 июля этого года было выявлено еще три поврежденных и один оползневой участок дороги. Предварительные исследования и проектные решения по восстановлению дороги начались в конце 2022 года. Дорога Ачхоти-Сно-Ахалцихе-Джута соединяет села, находящиеся на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря. В ряде участков дорога проходит прямо над пропастью и является одной из опасных горных дорог в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, казбеги, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, казбеги, департамент автомобильных дорог

Ремонт одной из самых опасных дорог в Грузии начнется на следующей неделе

07:32 08.08.2023 (обновлено: 07:59 08.08.2023)
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaДорога Ачхоти-Сно-Ахалцихе-Джута
Дорога Ачхоти-Сно-Ахалцихе-Джута - Sputnik Грузия, 1920, 08.08.2023
© Courtesy of Roads Department of Georgia
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В связи со сложным рельефом местности и спецификой работ движение по дороге во время проведения работ будет запрещено
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Разработан проект реабилитации дороги Ачхоти-Сно-Ахалцихе-Джута (12-16 км) в горном районе Казбеги неподалеку от грузино-российской границы, а строительные работы начнутся на предстоящей неделе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Ранее в департаменте сообщили, что восстановление поврежденного участка должно было начаться в июле. Однако 21 июля этого года было выявлено еще три поврежденных и один оползневой участок дороги.

"Контрактором были проведены подготовительные и мобилизационные работы. Строительные работы начнутся на следующей неделе. В связи со сложным рельефом местности и спецификой работ движение по дороге во время проведения работ будет запрещено", – говорится в сообщении.

Предварительные исследования и проектные решения по восстановлению дороги начались в конце 2022 года.
Дорога Ачхоти-Сно-Ахалцихе-Джута соединяет села, находящиеся на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря. В ряде участков дорога проходит прямо над пропастью и является одной из опасных горных дорог в Грузии.
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