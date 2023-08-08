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Саммит по Украине в Джидде, поставки оружия Тайваню и провокация китайского блогера
Саммит по Украине в Джидде, поставки оружия Тайваню и провокация китайского блогера
В российский СМИ принято считать, что прошедший в Саудовской Аравии мирный саммит по Украине – антироссийский. Но по сути, наоборот, это переговоры, на которых... 08.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-08T15:55+0400
2023-08-08T15:55+0400
2023-08-08T15:56+0400
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Об этом в новом выпуске программы "Час Китая" заявил китаевед Николай Вавилов.Эксперт уверен, что на саммите в Джидде Китай сыграл главную роль по защите российских интересов и подготовил США "мягкое" поражение на Украине. Подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, украина, тайвань, саудовская аравия, видео
мультимедиа, видео, в мире, украина, тайвань, саудовская аравия, видео
Саммит по Украине в Джидде, поставки оружия Тайваню и провокация китайского блогера
15:55 08.08.2023 (обновлено: 15:56 08.08.2023)
В российский СМИ принято считать, что прошедший в Саудовской Аравии мирный саммит по Украине – антироссийский. Но по сути, наоборот, это переговоры, на которых защищались интересы России
Об этом в новом выпуске программы "Час Китая" заявил китаевед Николай Вавилов.
Эксперт уверен, что на саммите в Джидде Китай сыграл главную роль по защите российских интересов и подготовил США "мягкое" поражение на Украине.
Подробнее смотрите в видео.