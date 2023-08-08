https://sputnik-georgia.ru/20230808/sammit-po-ukraine-v-dzhidde-postavki-oruzhiya-tayvanyu-i-provokatsiya-kitayskogo-blogera-281041991.html

Саммит по Украине в Джидде, поставки оружия Тайваню и провокация китайского блогера

Саммит по Украине в Джидде, поставки оружия Тайваню и провокация китайского блогера

В российский СМИ принято считать, что прошедший в Саудовской Аравии мирный саммит по Украине – антироссийский. Но по сути, наоборот, это переговоры, на которых... 08.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-08T15:55+0400

2023-08-08T15:55+0400

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Об этом в новом выпуске программы "Час Китая" заявил китаевед Николай Вавилов.Эксперт уверен, что на саммите в Джидде Китай сыграл главную роль по защите российских интересов и подготовил США "мягкое" поражение на Украине. Подробнее смотрите в видео.

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тайвань

саудовская аравия

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мультимедиа, видео, в мире, украина, тайвань, саудовская аравия, видео