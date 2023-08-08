https://sputnik-georgia.ru/20230808/tragediya-v-poti---naydeno-telo-vtorogo-utonuvshego-podrostka--281021990.html
Трагедия в Поти – найдено тело второго утонувшего подростка
Трагедия в Поти – найдено тело второго утонувшего подростка
Двое подростков ушли купаться на море в понедельник днем и не вернулись 08.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-08T10:49+0400
2023-08-08T10:49+0400
2023-08-08T11:07+0400
происшествия
новости
грузия
поти
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/13/236461329_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_f6d8a6d0a9973550269e2c89ee4b083e.jpg
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Спасателям удалось найти тело еще одного подростка, 14-летнего мальчика, утонувшего накануне в море в портовом городе Поти (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщает Первый канал. По предварительной информации, двое подростков днем пошли купаться на море и после этого их не видели. Тело еще одного утонувшего подростка было найдено накануне.На месте была мобилизована полиция, бригады "скорой помощи" и спасатели. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
поти
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/13/236461329_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_3ae6ea6c5c0774dbd20af21556010517.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, поти
происшествия, новости, грузия, поти
Трагедия в Поти – найдено тело второго утонувшего подростка
10:49 08.08.2023 (обновлено: 11:07 08.08.2023)
Двое подростков ушли купаться на море в понедельник днем и не вернулись
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Спасателям удалось найти тело еще одного подростка, 14-летнего мальчика, утонувшего накануне в море в портовом городе Поти (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщает Первый канал.
По предварительной информации, двое подростков днем пошли купаться на море и после этого их не видели. Тело еще одного утонувшего подростка было найдено накануне.
На месте была мобилизована полиция, бригады "скорой помощи" и спасатели.