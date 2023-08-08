https://sputnik-georgia.ru/20230808/tragediya-v-poti---naydeno-telo-vtorogo-utonuvshego-podrostka--281021990.html

Трагедия в Поти – найдено тело второго утонувшего подростка

Трагедия в Поти – найдено тело второго утонувшего подростка

Двое подростков ушли купаться на море в понедельник днем и не вернулись 08.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Спасателям удалось найти тело еще одного подростка, 14-летнего мальчика, утонувшего накануне в море в портовом городе Поти (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщает Первый канал. По предварительной информации, двое подростков днем пошли купаться на море и после этого их не видели. Тело еще одного утонувшего подростка было найдено накануне.На месте была мобилизована полиция, бригады "скорой помощи" и спасатели. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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