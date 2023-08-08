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https://sputnik-georgia.ru/20230808/traurnaya-aktsiya-u-parlamenta-gruzii-po-pogibshim-na-kurorte-shovi---foto-281034983.html
Траурная акция у парламента Грузии по погибшим на курорте Шови - фото
Траурная акция у парламента Грузии по погибшим на курорте Шови - фото
У парламента Грузии поздно вечером в понедельник прошла траурная акция по погибшим на курорте Шови в результате схода оползня. 08.08.2023, Sputnik Грузия
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По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 19 человек.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, шови, оползень в шови, стихийное бедствие, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, шови, оползень в шови, стихийное бедствие, фото

Траурная акция у парламента Грузии по погибшим на курорте Шови - фото

10:00 08.08.2023 (обновлено: 12:50 08.08.2023)
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У парламента Грузии поздно вечером в понедельник прошла траурная акция по погибшим на курорте Шови в результате схода оползня.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 19 человек.
© photo: Sputnik / Stringer

У парламента Грузии прошла траурная акция по погибшим на курорте Шови.

У парламента Грузии прошла траурная акция по погибшим на курорте Шови. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

У парламента Грузии прошла траурная акция по погибшим на курорте Шови.

© photo: Sputnik / Stringer

По последним данным, в результате схода оползня погибли 19 человек.

По последним данным, в результате схода оползня погибли 19 человек. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

По последним данным, в результате схода оползня погибли 19 человек.

© photo: Sputnik / Stringer

В зоне бедствия тем временем продолжается поисково-спасательная операция.

В зоне бедствия тем временем продолжается поисково-спасательная операция. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Stringer

В зоне бедствия тем временем продолжается поисково-спасательная операция.

© photo: Sputnik / Stringer

Спасатели ищут 15 без вести пропавших, среди них есть дети.

Спасатели ищут 15 без вести пропавших, среди них есть дети. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

Спасатели ищут 15 без вести пропавших, среди них есть дети.

© photo: Sputnik / Stringer

Ареал поисковых мероприятий в зоне стихийного бедствия на курорте Шови расширен.

Ареал поисковых мероприятий в зоне стихийного бедствия на курорте Шови расширен. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer

Ареал поисковых мероприятий в зоне стихийного бедствия на курорте Шови расширен.

© photo: Sputnik / Stringer

Спасатели на данный момент работают в девяти местах.

Спасатели на данный момент работают в девяти местах. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

Спасатели на данный момент работают в девяти местах.

© photo: Sputnik / Stringer

К поисково-спасательным работам подключены все соответствующие ведомства.

К поисково-спасательным работам подключены все соответствующие ведомства. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

К поисково-спасательным работам подключены все соответствующие ведомства.

© photo: Sputnik / Stringer

В поисковых работах задействованы около тысячи человек – спасатели, военные, волонтеры.

В поисковых работах задействованы около тысячи человек – спасатели, военные, волонтеры. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

В поисковых работах задействованы около тысячи человек – спасатели, военные, волонтеры.

© photo: Sputnik / Stringer

За минувшие сутки спасателям не удалось обнаружить ни живых, ни мертвых в зоне схода оползня.

За минувшие сутки спасателям не удалось обнаружить ни живых, ни мертвых в зоне схода оползня. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer

За минувшие сутки спасателям не удалось обнаружить ни живых, ни мертвых в зоне схода оползня.

© photo: Sputnik / Stringer

С сегодняшнего дня спасатели начинают работу на очень сложном участке большой глубины. Специалисты говорят, что там могут быть обнаружены даже автомобили.

С сегодняшнего дня спасатели начинают работу на очень сложном участке большой глубины. Специалисты говорят, что там могут быть обнаружены даже автомобили. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

С сегодняшнего дня спасатели начинают работу на очень сложном участке большой глубины. Специалисты говорят, что там могут быть обнаружены даже автомобили.

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