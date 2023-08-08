https://sputnik-georgia.ru/20230808/traurnaya-aktsiya-u-parlamenta-gruzii-po-pogibshim-na-kurorte-shovi---foto-281034983.html

Траурная акция у парламента Грузии по погибшим на курорте Шови - фото

Траурная акция у парламента Грузии по погибшим на курорте Шови - фото

У парламента Грузии поздно вечером в понедельник прошла траурная акция по погибшим на курорте Шови в результате схода оползня. 08.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-08T10:00+0400

2023-08-08T10:00+0400

2023-08-08T12:50+0400

фотоленты

новости грузии в фотографиях

мультимедиа

шови

оползень в шови

стихийное бедствие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/08/281029260_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_057fb8212c70e9a50774799f1ad4d748.jpg

По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 19 человек.

шови

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, шови, оползень в шови, стихийное бедствие, фото