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Траурная акция у парламента Грузии по погибшим на курорте Шови - фото
Траурная акция у парламента Грузии по погибшим на курорте Шови - фото
У парламента Грузии поздно вечером в понедельник прошла траурная акция по погибшим на курорте Шови в результате схода оползня. 08.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-08T10:00+0400
2023-08-08T10:00+0400
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По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 19 человек.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, шови, оползень в шови, стихийное бедствие, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, шови, оползень в шови, стихийное бедствие, фото
Траурная акция у парламента Грузии по погибшим на курорте Шови - фото
10:00 08.08.2023 (обновлено: 12:50 08.08.2023)
У парламента Грузии поздно вечером в понедельник прошла траурная акция по погибшим на курорте Шови в результате схода оползня.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 19 человек.
© photo: Sputnik / Stringer
У парламента Грузии прошла траурная акция по погибшим на курорте Шови.
У парламента Грузии прошла траурная акция по погибшим на курорте Шови.
© photo: Sputnik / Stringer
По последним данным, в результате схода оползня погибли 19 человек.
По последним данным, в результате схода оползня погибли 19 человек.
© photo: Sputnik / Stringer
В зоне бедствия тем временем продолжается поисково-спасательная операция.
В зоне бедствия тем временем продолжается поисково-спасательная операция.
© photo: Sputnik / Stringer
Спасатели ищут 15 без вести пропавших, среди них есть дети.
Спасатели ищут 15 без вести пропавших, среди них есть дети.
© photo: Sputnik / Stringer
Ареал поисковых мероприятий в зоне стихийного бедствия на курорте Шови расширен.
Ареал поисковых мероприятий в зоне стихийного бедствия на курорте Шови расширен.
© photo: Sputnik / Stringer
Спасатели на данный момент работают в девяти местах.
Спасатели на данный момент работают в девяти местах.
© photo: Sputnik / Stringer
К поисково-спасательным работам подключены все соответствующие ведомства.
К поисково-спасательным работам подключены все соответствующие ведомства.
© photo: Sputnik / Stringer
В поисковых работах задействованы около тысячи человек – спасатели, военные, волонтеры.
В поисковых работах задействованы около тысячи человек – спасатели, военные, волонтеры.
© photo: Sputnik / Stringer
За минувшие сутки спасателям не удалось обнаружить ни живых, ни мертвых в зоне схода оползня.
За минувшие сутки спасателям не удалось обнаружить ни живых, ни мертвых в зоне схода оползня.
© photo: Sputnik / Stringer
С сегодняшнего дня спасатели начинают работу на очень сложном участке большой глубины. Специалисты говорят, что там могут быть обнаружены даже автомобили.
С сегодняшнего дня спасатели начинают работу на очень сложном участке большой глубины. Специалисты говорят, что там могут быть обнаружены даже автомобили.