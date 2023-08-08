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Ватерполисты из Грузии обыграли команду США на Универсиаде в Китае
Ватерполисты из Грузии обыграли команду США на Универсиаде в Китае
Грузинские студенты заняли третье место в группе с тремя победами 08.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-08T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Студенческая сборная Грузии по водному поло на проходящей Всемирной Универсиаде в Китае обыграла команду США в матче за третье место в группе B – 12:7. Сборная Грузии играла в группе B с хозяевами соревнований командой Китая, сборными Словакии, США и Южной Кореи. Грузинские студенты заняли третье место в группе с тремя победами. Они обыграли Германию 16:15 в серии пенальти в 1/4 финала, а матче за выход в финал уступили в напряженной борьбе Италии – 10:11. Всемирная Универсиада в Чэнду открылась 28 июля и завершится 9 августа. Изначально Всемирные студенческие игры по летним видам спорта должны были пройти в Чэнду в 2021 году, но из-за коронавируса были перенесены на 2022-й, а затем и на 2023-й. Поэтому официальное название турнира Чэнду 2021.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, китай, сша, словакия
Ватерполисты из Грузии обыграли команду США на Универсиаде в Китае
Грузинские студенты заняли третье место в группе с тремя победами
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Студенческая сборная Грузии по водному поло на проходящей Всемирной Универсиаде в Китае обыграла команду США в матче за третье место в группе B – 12:7.
Сборная Грузии играла в группе B с хозяевами соревнований командой Китая, сборными Словакии, США и Южной Кореи.
Грузинские студенты заняли третье место в группе с тремя победами. Они обыграли Германию 16:15 в серии пенальти в 1/4 финала, а матче за выход в финал уступили в напряженной борьбе Италии – 10:11.
Всемирная Универсиада в Чэнду открылась 28 июля и завершится 9 августа.
Изначально Всемирные студенческие игры по летним видам спорта должны были пройти в Чэнду в 2021 году, но из-за коронавируса были перенесены на 2022-й, а затем и на 2023-й. Поэтому официальное название турнира Чэнду 2021.