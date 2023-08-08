https://sputnik-georgia.ru/20230808/vaterpolisty-iz-gruzii-obygrali-komandu-ssha-na-universiade-v-kitae-281035087.html

Ватерполисты из Грузии обыграли команду США на Универсиаде в Китае

Ватерполисты из Грузии обыграли команду США на Универсиаде в Китае

Грузинские студенты заняли третье место в группе с тремя победами 08.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Студенческая сборная Грузии по водному поло на проходящей Всемирной Универсиаде в Китае обыграла команду США в матче за третье место в группе B – 12:7. Сборная Грузии играла в группе B с хозяевами соревнований командой Китая, сборными Словакии, США и Южной Кореи. Грузинские студенты заняли третье место в группе с тремя победами. Они обыграли Германию 16:15 в серии пенальти в 1/4 финала, а матче за выход в финал уступили в напряженной борьбе Италии – 10:11. Всемирная Универсиада в Чэнду открылась 28 июля и завершится 9 августа. Изначально Всемирные студенческие игры по летним видам спорта должны были пройти в Чэнду в 2021 году, но из-за коронавируса были перенесены на 2022-й, а затем и на 2023-й. Поэтому официальное название турнира Чэнду 2021.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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