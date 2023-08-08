https://sputnik-georgia.ru/20230808/vlasti-gruzii-priverzheny-mirnomu-puti-obedineniya-strany---premer-281022705.html
Власти Грузии привержены мирному пути объединения страны – премьер
Власти Грузии привержены мирному пути объединения страны – премьер
В этом году исполнилось 15 лет со дня трагических событий 8 августа 2008 года 08.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-08T11:20+0400
2023-08-08T11:20+0400
2023-08-08T11:33+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Власти Грузии по-прежнему привержены мирному пути восстановления территориальной целостности и объединения страны и делают все, чтобы эта цель стала реальностью в ближайшее время, написал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на своей странице в соцсети. В Грузии поминают жертв войны августа 2008 года. Традиционно в этот день политики и рядовые граждане приносят цветы и возлагают венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии на братском кладбище в Мухатгверди. На всех административных зданиях в Грузии и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены государственные флаги.Мирная, единая, сильная, развитая Грузия – это наилучшая перспектива для грузин, осетин, абхазов и всех народов, проживающих на нашей земле. Это и движет властями страны, отметил глава грузинского правительства. После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.В ходе вооруженного конфликта с грузинской стороны погибли более 400 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, абхазия, ираклий гарибашвили, россия, грузино-российские отношения
грузия, политика, новости, абхазия, ираклий гарибашвили, россия, грузино-российские отношения
Власти Грузии привержены мирному пути объединения страны – премьер
11:20 08.08.2023 (обновлено: 11:33 08.08.2023)
В этом году исполнилось 15 лет со дня трагических событий 8 августа 2008 года
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Власти Грузии по-прежнему привержены мирному пути восстановления территориальной целостности и объединения страны и делают все, чтобы эта цель стала реальностью в ближайшее время, написал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на своей странице в соцсети.
В Грузии поминают жертв войны августа 2008 года. Традиционно в этот день политики и рядовые граждане приносят цветы и возлагают венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии на братском кладбище в Мухатгверди. На всех административных зданиях в Грузии и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены государственные флаги.
"Сегодня мы еще раз чтим светлую память наших героических воинов и мирных жителей, погибших на войне. Наши власти по-прежнему привержены мирному пути восстановления территориальной целостности и объединения страны", – написал Гарибашвили.
Мирная, единая, сильная, развитая Грузия – это наилучшая перспектива для грузин, осетин, абхазов и всех народов, проживающих на нашей земле. Это и движет властями страны, отметил глава грузинского правительства.
"И мы делаем все, чтобы эта цель стала реальностью в ближайшее время", – подчеркнул Гарибашвили.
После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.
В ходе вооруженного конфликта с грузинской стороны погибли более 400 человек.