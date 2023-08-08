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Власти времен Саакашвили действовали против интересов государства – премьер Грузии
Власти времен Саакашвили действовали против интересов государства – премьер Грузии
Премьер считает, что августовской войны 2008 года можно было избежать 08.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-08T13:33+0400
2023-08-08T13:33+0400
2023-08-08T13:52+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили это были антинациональные власти, заботившиеся о собственных интересах и предавшие страну, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. В Грузии поминают жертв войны августа 2008 года. Традиционно в этот день политики и рядовые граждане приносят цветы и возлагают венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии на братском кладбище в Мухатгверди. На всех административных зданиях в Грузии и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены государственные флаги. Заявление об этом премьер сделал на братском кладбище Мухатгверди в Тбилиси. Глава грузинского правительства почтил память погибших военных и возложил венок к мемориалу героев. Премьер еще раз выразил соболезнования погибшим героям и их семьям. По словам премьера, война принесла тяжелые последствия – погибли более 400 человек, а более двух тысяч были ранены. По его словам, оппозиция не думает ни о чем, кроме личного благополучия. Как отметил глава грузинского правительства, у мира нет альтернативы. После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны. В ходе вооруженного конфликта с грузинской стороны погибли более 400 человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, тбилиси
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, тбилиси
Власти времен Саакашвили действовали против интересов государства – премьер Грузии
13:33 08.08.2023 (обновлено: 13:52 08.08.2023)
Премьер считает, что августовской войны 2008 года можно было избежать
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили это были антинациональные власти, заботившиеся о собственных интересах и предавшие страну, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
В Грузии поминают жертв войны августа 2008 года. Традиционно в этот день политики и рядовые граждане приносят цветы и возлагают венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии на братском кладбище в Мухатгверди. На всех административных зданиях в Грузии и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены государственные флаги.
"Это были действительно антинациональные власти, которые не заботились ни об объединении территорий Грузии, ни о защите нашего народа, ни о защите наших национальных интересов, но это были власти, которые заботилось только о своих интересах и предали интересы нашей страны, предали этих парней", – заявил Гарибашвили журналистам.
Заявление об этом премьер сделал на братском кладбище Мухатгверди в Тбилиси. Глава грузинского правительства почтил память погибших военных и возложил венок к мемориалу героев.
"Хочу отметить сегодня, мы об этом неоднократно говорили, этой войны можно было избежать. Зная ту информацию, что происходило и как развивались события, хочу еще раз отметить, что бывший главнокомандующий (Саакашвили – ред.) проявил большую безответственность", – отметил Гарибашвили.
Премьер еще раз выразил соболезнования погибшим героям и их семьям.
"Преклоняюсь перед светлой памятью наших героев. Еще раз хочу выразить наши глубочайшие соболезнования их семьям. Наши герои героически погибли в этой войне. Это была страшная трагедия, постигшая нашу страну и наш народ", – сказал Гарибашвили.
По словам премьера, война принесла тяжелые последствия – погибли более 400 человек, а более двух тысяч были ранены.
"Даже маленький ребенок просчитал бы риски, которые могли возникнуть в результате всех провокаций, имевших место до войны. Я верю, что наша страна будет едина и едина благодаря нашей правильной, миролюбивой политике, и мы делаем все для сохранения мира, стабильности в стране сегодня", – заявил премьер.
По его словам, оппозиция не думает ни о чем, кроме личного благополучия.
"Вам прекрасно известно об их антинациональной, предательской политике людей, сейчас уже находящихся в оппозиции людей. Как они себя вели и ведут, даже сейчас заявляют, что снова откроют второй фронт и начнут войну, это их почерк, друзья. Они не думают ни о чем, кроме своего личного благополучия", – отметил премьер.
Как отметил глава грузинского правительства, у мира нет альтернативы.
"Мы должны вернуть наши территории мирным путем, с нашей правильной, разумной, прагматичной политикой. Я глубоко в это верю. С каждым днем мы приближаемся к этой большой цели", – заявил Гарибашвили.
После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.
В ходе вооруженного конфликта с грузинской стороны погибли более 400 человек.