https://sputnik-georgia.ru/20230808/vlasti-vremen-saakashvili-deystvovali-protiv-interesov-gosudarstva---premer-gruzii-281035935.html

Власти времен Саакашвили действовали против интересов государства – премьер Грузии

Власти времен Саакашвили действовали против интересов государства – премьер Грузии

Премьер считает, что августовской войны 2008 года можно было избежать 08.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-08T13:33+0400

2023-08-08T13:33+0400

2023-08-08T13:52+0400

грузия

политика

новости

ираклий гарибашвили

михаил саакашвили

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/0d/274826433_0:199:1600:1100_1920x0_80_0_0_fe8aa351089bdadf62f720963856e98d.jpg

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили это были антинациональные власти, заботившиеся о собственных интересах и предавшие страну, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. В Грузии поминают жертв войны августа 2008 года. Традиционно в этот день политики и рядовые граждане приносят цветы и возлагают венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии на братском кладбище в Мухатгверди. На всех административных зданиях в Грузии и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены государственные флаги. Заявление об этом премьер сделал на братском кладбище Мухатгверди в Тбилиси. Глава грузинского правительства почтил память погибших военных и возложил венок к мемориалу героев. Премьер еще раз выразил соболезнования погибшим героям и их семьям. По словам премьера, война принесла тяжелые последствия – погибли более 400 человек, а более двух тысяч были ранены. По его словам, оппозиция не думает ни о чем, кроме личного благополучия. Как отметил глава грузинского правительства, у мира нет альтернативы. После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны. В ходе вооруженного конфликта с грузинской стороны погибли более 400 человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, тбилиси