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Безбилетников в автобусах Тбилиси не штрафуют на 20 долларов – городские власти
Безбилетников в автобусах Тбилиси не штрафуют на 20 долларов – городские власти
Агентство транспорта и градостроительства призывает граждан воздерживаться от распространения непроверенной информации 09.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-09T17:48+0400
2023-08-09T17:48+0400
2023-08-09T17:48+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Агентство транспорта и градостроительства мэрии Тбилиси опровергло распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что за безбилетный проезд в общественном транспорте столицы граждан штрафуют на сумму от 50 до 60 лари (19-23 доллара США). С утра в грузинском сегменте Сети появилась информация, что безбилетных пассажиров в автобусах Тбилиси контроллеры штрафуют на 50-60 лари, а не на 20, как предусмотрено законодательством. По истечении указанного срока, в случае неуплаты суммы, на нарушителя налагается штраф в двойном размере. "Здесь мы поясняем, что штраф безбилетного пассажира является принудительной мерой, определенной законом, а деньги, полученные от штрафов, используются для надлежащего функционирования общественного транспорта", – говорится в заявлении. Агентство транспорта и градостроительства призывает граждан воздерживаться от распространения непроверенной и недостоверной информации, и при необходимости звонить на горячую линию агентства – 13 98. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, транспорт в грузии, транспорт, новости, грузия, общество
тбилиси, транспорт в грузии, транспорт, новости, грузия, общество
Безбилетников в автобусах Тбилиси не штрафуют на 20 долларов – городские власти
Агентство транспорта и градостроительства призывает граждан воздерживаться от распространения непроверенной информации
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Агентство транспорта и градостроительства мэрии Тбилиси опровергло распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что за безбилетный проезд в общественном транспорте столицы граждан штрафуют на сумму от 50 до 60 лари (19-23 доллара США).
С утра в грузинском сегменте Сети появилась информация, что безбилетных пассажиров в автобусах Тбилиси контроллеры штрафуют на 50-60 лари, а не на 20, как предусмотрено законодательством.
"Согласно подпункту "А" части 4 статьи 130 Кодекса об административных правонарушениях Грузии, безбилетный проезд, а также безбилетный провоз детей в возрасте от 10 до 16 лет на общественном транспорте, влечет за собой штраф в размере 20 лари (около 7,5 доллара). На добровольную уплату штрафа отводится 30 дней", – говорится в заявлении.
По истечении указанного срока, в случае неуплаты суммы, на нарушителя налагается штраф в двойном размере.
"Здесь мы поясняем, что штраф безбилетного пассажира является принудительной мерой, определенной законом, а деньги, полученные от штрафов, используются для надлежащего функционирования общественного транспорта", – говорится в заявлении.
Агентство транспорта и градостроительства призывает граждан воздерживаться от распространения непроверенной и недостоверной информации, и при необходимости звонить на горячую линию агентства – 13 98.