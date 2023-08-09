https://sputnik-georgia.ru/20230809/bezbiletnikov-v-avtobusakh-tbilisi-ne-shtrafuyut-na-20-dollarov--gorodskie-vlasti--281075154.html

Безбилетников в автобусах Тбилиси не штрафуют на 20 долларов – городские власти

Безбилетников в автобусах Тбилиси не штрафуют на 20 долларов – городские власти

Агентство транспорта и градостроительства призывает граждан воздерживаться от распространения непроверенной информации 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T17:48+0400

2023-08-09T17:48+0400

2023-08-09T17:48+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Агентство транспорта и градостроительства мэрии Тбилиси опровергло распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что за безбилетный проезд в общественном транспорте столицы граждан штрафуют на сумму от 50 до 60 лари (19-23 доллара США). С утра в грузинском сегменте Сети появилась информация, что безбилетных пассажиров в автобусах Тбилиси контроллеры штрафуют на 50-60 лари, а не на 20, как предусмотрено законодательством. По истечении указанного срока, в случае неуплаты суммы, на нарушителя налагается штраф в двойном размере. "Здесь мы поясняем, что штраф безбилетного пассажира является принудительной мерой, определенной законом, а деньги, полученные от штрафов, используются для надлежащего функционирования общественного транспорта", – говорится в заявлении. Агентство транспорта и градостроительства призывает граждан воздерживаться от распространения непроверенной и недостоверной информации, и при необходимости звонить на горячую линию агентства – 13 98. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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