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Дели и Тбилиси с сегодняшнего дня связывает прямой авиарейс
Дели и Тбилиси с сегодняшнего дня связывает прямой авиарейс
На авиарынок Грузии вышла крупнейшая авиакомпания IndiGo 09.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-09T16:44+0400
2023-08-09T16:44+0400
2023-08-09T16:51+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Крупнейшая индийская авиакомпания IndiGo с 9 августа начала осуществлять прямые регулярные авиарейсы Дели-Тбилиси-Дели, сообщает Объединение аэропортов Грузии.В соответствии с поданной в Агентство гражданской авиации заявкой, регулярные прямые рейсы Дели-Тбилиси-Дели будут выполняться трижды в неделю: в среду, пятницу и воскресенье. Необходимое разрешение на полеты авиакомпания получила 29 мая.Пассажирам первого рейса были вручены символические подарки от Объединения аэропортов Грузии. Отметим, что Объединение аэропортов Грузии вело переговоры с авиакомпанией IndiGo о начале работы на рынке Грузии уже более 5 лет. Примечательно, что в 2023 году турпоток из Индии в Грузию увеличился на 31% по сравнению с 2019 годом. IndiGo – крупнейшая авиакомпания Индии, созданная в 2006 году. По данным на август, выполняет в среднем 1 900 рейсов в день по более чем 600 направлениям по всему миру. На сегодня авиакомпания владеет 324 самолетами. В июне IndiGo заказала у AIRBUS 500 самолетов A320, что является крупнейшей закупкой в истории авиации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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авиасообщение в грузии, индия, тбилиси, азия, агентство гражданской авиации, экономика, новости, грузия, туризм
авиасообщение в грузии, индия, тбилиси, азия, агентство гражданской авиации, экономика, новости, грузия, туризм
Дели и Тбилиси с сегодняшнего дня связывает прямой авиарейс
16:44 09.08.2023 (обновлено: 16:51 09.08.2023)
На авиарынок Грузии вышла крупнейшая авиакомпания IndiGo
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Крупнейшая индийская авиакомпания IndiGo с 9 августа начала осуществлять прямые регулярные авиарейсы Дели-Тбилиси-Дели, сообщает Объединение аэропортов Грузии.
В соответствии с поданной в Агентство гражданской авиации заявкой, регулярные прямые рейсы Дели-Тбилиси-Дели будут выполняться трижды в неделю: в среду, пятницу и воскресенье. Необходимое разрешение на полеты авиакомпания получила 29 мая.
"На авиарынок Грузии вышла крупнейшая авиакомпания IndiGo. Крупнейший бюджетный авиаперевозчик Азии поздно ночью совершил первый прямой рейс из столицы Индии Дели в международный аэропорт Тбилиси. Всего первым рейсом воспользовались 325 пассажиров", – говорится в распространенном сообщении.
Пассажирам первого рейса были вручены символические подарки от Объединения аэропортов Грузии.
Отметим, что Объединение аэропортов Грузии вело переговоры с авиакомпанией IndiGo о начале работы на рынке Грузии уже более 5 лет. Примечательно, что в 2023 году турпоток из Индии в Грузию увеличился на 31% по сравнению с 2019 годом.
IndiGo – крупнейшая авиакомпания Индии, созданная в 2006 году. По данным на август, выполняет в среднем 1 900 рейсов в день по более чем 600 направлениям по всему миру. На сегодня авиакомпания владеет 324 самолетами. В июне IndiGo заказала у AIRBUS 500 самолетов A320, что является крупнейшей закупкой в истории авиации.