https://sputnik-georgia.ru/20230809/ekspert-po-atomnoy-energetike-rasskazal-v-kakikh-stranakh-sng-poyavyatsya-svoi-aes-281072657.html

Эксперт по атомной энергетике рассказал, в каких странах СНГ появятся свои АЭС

Эксперт по атомной энергетике рассказал, в каких странах СНГ появятся свои АЭС

Сегодня только Росатом предлагает комплексные проекты строительства АЭС за рубежом. Именно поэтому такие страны, как Казахстан и Узбекистан, заинтересованы в... 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T16:41+0400

2023-08-09T16:41+0400

2023-08-09T16:41+0400

мультимедиа

видео

экономика

в мире

казахстан

узбекистан

кыргызстан

росатом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/09/281072215_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_17ba063dd02b87c17dac90448089e5bc.jpg

Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал специалист по атомной энергетике, главный редактор портала Atominfo Александр Уваров. Почему Казахстан не может выбрать площадку для строительства своей атомной электростанции? Сколько времени потребуется Росатому для возведения АЭС в Узбекистане? Как новый российский реактор малой мощности может открыть возможность выработки атомной энергии в Кыргызстане и других странах с небольшим потреблением энергии? Обо всем этом смотрите в видео.

казахстан

узбекистан

кыргызстан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, экономика, в мире, казахстан, узбекистан, кыргызстан, росатом, видео