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Эксперт по атомной энергетике рассказал, в каких странах СНГ появятся свои АЭС
Эксперт по атомной энергетике рассказал, в каких странах СНГ появятся свои АЭС
Сегодня только Росатом предлагает комплексные проекты строительства АЭС за рубежом. Именно поэтому такие страны, как Казахстан и Узбекистан, заинтересованы в... 09.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-09T16:41+0400
2023-08-09T16:41+0400
2023-08-09T16:41+0400
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/09/281072215_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_17ba063dd02b87c17dac90448089e5bc.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал специалист по атомной энергетике, главный редактор портала Atominfo Александр Уваров. Почему Казахстан не может выбрать площадку для строительства своей атомной электростанции? Сколько времени потребуется Росатому для возведения АЭС в Узбекистане? Как новый российский реактор малой мощности может открыть возможность выработки атомной энергии в Кыргызстане и других странах с небольшим потреблением энергии? Обо всем этом смотрите в видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, экономика, в мире, казахстан, узбекистан, кыргызстан, росатом, видео
мультимедиа, видео, экономика, в мире, казахстан, узбекистан, кыргызстан, росатом, видео
Эксперт по атомной энергетике рассказал, в каких странах СНГ появятся свои АЭС
Сегодня только Росатом предлагает комплексные проекты строительства АЭС за рубежом. Именно поэтому такие страны, как Казахстан и Узбекистан, заинтересованы в сотрудничестве с Россией в атомной сфере
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал специалист по атомной энергетике, главный редактор портала Atominfo Александр Уваров.
Почему Казахстан не может выбрать площадку для строительства своей атомной электростанции? Сколько времени потребуется Росатому для возведения АЭС в Узбекистане? Как новый российский реактор малой мощности может открыть возможность выработки атомной энергии в Кыргызстане и других странах с небольшим потреблением энергии?
Обо всем этом смотрите в видео.