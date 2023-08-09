https://sputnik-georgia.ru/20230809/grazhdanku-gruzii-zaderzhali-v-gretsii-po-delu-o-torgovle-detmi-281075429.html

Гражданку Грузии задержали в Греции по делу о торговле детьми

Гражданку Грузии задержали в Греции по делу о торговле детьми

Помимо торговли детьми, преступники также занимались незаконным усыновлением, сообщают в полиции 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T18:08+0400

2023-08-09T18:08+0400

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происшествия

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грузия

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Гражданка Грузии задержана в Греции по обвинению в незаконной торговле детьми, сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на греческие СМИ. По информации СМИ, греческая служба по борьбе с организованной преступностью задержала девять человек, среди них грузинка. Их обвиняют в незаконной торговле детьми и яйцеклетками. По данным полиции, преступная группа существует не менее десяти лет. Помимо торговли детьми, преступники также занимались незаконным усыновлением. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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