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Гражданку Грузии задержали в Греции по делу о торговле детьми
Гражданку Грузии задержали в Греции по делу о торговле детьми
Помимо торговли детьми, преступники также занимались незаконным усыновлением, сообщают в полиции 09.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-09T18:08+0400
2023-08-09T18:08+0400
2023-08-09T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Гражданка Грузии задержана в Греции по обвинению в незаконной торговле детьми, сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на греческие СМИ. По информации СМИ, греческая служба по борьбе с организованной преступностью задержала девять человек, среди них грузинка. Их обвиняют в незаконной торговле детьми и яйцеклетками. По данным полиции, преступная группа существует не менее десяти лет. Помимо торговли детьми, преступники также занимались незаконным усыновлением. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, греция, новости, грузия
происшествия, греция, новости, грузия
Гражданку Грузии задержали в Греции по делу о торговле детьми
Помимо торговли детьми, преступники также занимались незаконным усыновлением, сообщают в полиции
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Гражданка Грузии задержана в Греции по обвинению в незаконной торговле детьми, сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на греческие СМИ.
По информации
СМИ, греческая служба по борьбе с организованной преступностью задержала девять человек, среди них грузинка. Их обвиняют в незаконной торговле детьми и яйцеклетками.
По данным полиции, преступная группа существует не менее десяти лет. Помимо торговли детьми, преступники также занимались незаконным усыновлением.