https://sputnik-georgia.ru/20230809/inspektory-gruzii-proveryayut-arbuzy-i-dyni-na-nitraty-281072853.html

Инспекторы Грузии проверяют арбузы и дыни на нитраты

Инспекторы Грузии проверяют арбузы и дыни на нитраты

Инспекторы Агентства берут образцы из крупных, мелких и оптовых торговых объектов страны 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T17:07+0400

2023-08-09T17:07+0400

2023-08-09T17:16+0400

арбуз

грузия

новости

общество

национальное агентство продовольствия грузии

агентство продовольственной безопасности азербайджана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268665499_0:171:1824:1197_1920x0_80_0_0_3df92265f7b59e98a57c88e0fc756997.jpg

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии проверяет арбузы и дыни на избыточное содержание нитратов, сообщает пресс-служба ведомства. В рамках государственной программы лабораторно проверили 36 образцов дынь и арбузов. Лабораторные результаты показали, что содержание нитратов не превышает установленной нормы. Инспекторы Агентства берут образцы из крупных, мелких и оптовых торговых объектов страны. Они проверяют сезонные фрукты и овощи на нитраты каждый год. До конца года планируется проверить еще 40 образцов. Само по себе присутствие нитратов в растениях – нормальное явление, т. к. они являются источниками азота для них, но превышение нормы опасно для организма человека, поскольку они обладают высокой токсичностью. При употреблении продуктов с повышенным содержанием нитратов в организм человека поступают не только нитраты, но и их метаболиты – нитриты и нитрозосоединения. Превышенное содержание нитратов в организме может привести метгемоглобинемии – кислородному голоданию (гипоксии), вызванному нитритами. Основными признаками нитратных отравлений у человека являются: синюшность ногтей, лица, губ и видимых слизистых оболочек, тошнота, рвота, боли в животе, понос, часто с кровью, увеличение печени, желтизна белков глаз, головные боли, повышенная усталость, сонливость, снижение работоспособности, одышка, усиленное сердцебиение, вплоть до потери сознания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

арбуз, грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, агентство продовольственной безопасности азербайджана