https://sputnik-georgia.ru/20230809/inspektory-gruzii-proveryayut-arbuzy-i-dyni-na-nitraty-281072853.html
Инспекторы Грузии проверяют арбузы и дыни на нитраты
Инспекторы Грузии проверяют арбузы и дыни на нитраты
Инспекторы Агентства берут образцы из крупных, мелких и оптовых торговых объектов страны 09.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-09T17:07+0400
2023-08-09T17:07+0400
2023-08-09T17:16+0400
арбуз
грузия
новости
общество
национальное агентство продовольствия грузии
агентство продовольственной безопасности азербайджана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268665499_0:171:1824:1197_1920x0_80_0_0_3df92265f7b59e98a57c88e0fc756997.jpg
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии проверяет арбузы и дыни на избыточное содержание нитратов, сообщает пресс-служба ведомства. В рамках государственной программы лабораторно проверили 36 образцов дынь и арбузов. Лабораторные результаты показали, что содержание нитратов не превышает установленной нормы. Инспекторы Агентства берут образцы из крупных, мелких и оптовых торговых объектов страны. Они проверяют сезонные фрукты и овощи на нитраты каждый год. До конца года планируется проверить еще 40 образцов. Само по себе присутствие нитратов в растениях – нормальное явление, т. к. они являются источниками азота для них, но превышение нормы опасно для организма человека, поскольку они обладают высокой токсичностью. При употреблении продуктов с повышенным содержанием нитратов в организм человека поступают не только нитраты, но и их метаболиты – нитриты и нитрозосоединения. Превышенное содержание нитратов в организме может привести метгемоглобинемии – кислородному голоданию (гипоксии), вызванному нитритами. Основными признаками нитратных отравлений у человека являются: синюшность ногтей, лица, губ и видимых слизистых оболочек, тошнота, рвота, боли в животе, понос, часто с кровью, увеличение печени, желтизна белков глаз, головные боли, повышенная усталость, сонливость, снижение работоспособности, одышка, усиленное сердцебиение, вплоть до потери сознания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268665499_0:0:1824:1368_1920x0_80_0_0_aa60d4b33ff3bc1cd3fbcc2b4ce1ee03.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
арбуз, грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, агентство продовольственной безопасности азербайджана
арбуз, грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, агентство продовольственной безопасности азербайджана
Инспекторы Грузии проверяют арбузы и дыни на нитраты
17:07 09.08.2023 (обновлено: 17:16 09.08.2023)
Инспекторы Агентства берут образцы из крупных, мелких и оптовых торговых объектов страны
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии проверяет арбузы и дыни на избыточное содержание нитратов, сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках государственной программы лабораторно проверили 36 образцов дынь и арбузов. Лабораторные результаты показали, что содержание нитратов не превышает установленной нормы.
Инспекторы Агентства берут образцы из крупных, мелких и оптовых торговых объектов страны. Они проверяют сезонные фрукты и овощи на нитраты каждый год. До конца года планируется проверить еще 40 образцов.
Само по себе присутствие нитратов в растениях – нормальное явление, т. к. они являются источниками азота для них, но превышение нормы опасно для организма человека, поскольку они обладают высокой токсичностью.
При употреблении продуктов с повышенным содержанием нитратов в организм человека поступают не только нитраты, но и их метаболиты – нитриты и нитрозосоединения.
Превышенное содержание нитратов в организме может привести метгемоглобинемии – кислородному голоданию (гипоксии), вызванному нитритами.
Основными признаками нитратных отравлений у человека являются: синюшность ногтей, лица, губ и видимых слизистых оболочек, тошнота, рвота, боли в животе, понос, часто с кровью, увеличение печени, желтизна белков глаз, головные боли, повышенная усталость, сонливость, снижение работоспособности, одышка, усиленное сердцебиение, вплоть до потери сознания.