https://sputnik-georgia.ru/20230809/kazbegi-marathon-proydet-v-vysokogore-v-sentyabre-281070525.html

Kazbegi Marathon пройдет в высокогорье в сентябре

Kazbegi Marathon пройдет в высокогорье в сентябре

Марафонцам предложат четыре дистанции – все они зарегистрированы Международной ассоциацией трейлраннинга 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T16:05+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Забег Kazbegi Marathon состоится в высокогорном Казбеги 3 сентября – регистрация на спортивное соревнование открыта для всех желающих, пишут организаторы мероприятия. Казбегский марафон учрежден в 2010 году и с тех пор ежегодно собирает любителей бега и активного образа жизни. Традиционно организаторы приглашают на забег, где обустроены тропы, которые превратят состязание в незабываемое приключение. Марафон начнется у живописного села Гергети.Всего на марафоне будет четыре дистанции, из которых участники смогут выбрать желаемую: Отмечается, что все четыре дистанции Казбегского марафона зарегистрированы Международной ассоциацией трейлраннинга (ITRA) и UTMB WORLD SERIES. Две из этих трасс имеют международный квалификационный статус. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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