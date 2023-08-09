https://sputnik-georgia.ru/20230809/kazbegi-marathon-proydet-v-vysokogore-v-sentyabre-281070525.html
Kazbegi Marathon пройдет в высокогорье в сентябре
Kazbegi Marathon пройдет в высокогорье в сентябре
Марафонцам предложат четыре дистанции – все они зарегистрированы Международной ассоциацией трейлраннинга 09.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-09T16:05+0400
2023-08-09T16:05+0400
2023-08-09T16:10+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Забег Kazbegi Marathon состоится в высокогорном Казбеги 3 сентября – регистрация на спортивное соревнование открыта для всех желающих, пишут организаторы мероприятия. Казбегский марафон учрежден в 2010 году и с тех пор ежегодно собирает любителей бега и активного образа жизни. Традиционно организаторы приглашают на забег, где обустроены тропы, которые превратят состязание в незабываемое приключение. Марафон начнется у живописного села Гергети.Всего на марафоне будет четыре дистанции, из которых участники смогут выбрать желаемую: Отмечается, что все четыре дистанции Казбегского марафона зарегистрированы Международной ассоциацией трейлраннинга (ITRA) и UTMB WORLD SERIES. Две из этих трасс имеют международный квалификационный статус. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, новости, казбеги, общество, бег
спорт, новости, казбеги, общество, бег
Kazbegi Marathon пройдет в высокогорье в сентябре
16:05 09.08.2023 (обновлено: 16:10 09.08.2023)
Марафонцам предложат четыре дистанции – все они зарегистрированы Международной ассоциацией трейлраннинга
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Забег Kazbegi Marathon состоится в высокогорном Казбеги 3 сентября – регистрация на спортивное соревнование открыта для всех желающих, пишут организаторы мероприятия.
Казбегский марафон учрежден в 2010 году и с тех пор ежегодно собирает любителей бега и активного образа жизни.
Традиционно организаторы приглашают на забег, где обустроены тропы, которые превратят состязание в незабываемое приключение. Марафон начнется у живописного села Гергети.
"Вас ждут крутые подъемы, высокие горы, впечатляющая природа, пересечения горных рек, технические секции и поразительные виды на ледник", – обещают организаторы.
Всего на марафоне будет четыре дистанции, из которых участники смогут выбрать желаемую:
Веселый забег – 4 км, 300 метров вертикально;
Классический трейл – 10 км, 900 метров вертикально;
SkyRace – 15 км, 1,3 метра вертикально;
Exteme – 30 км, 2,1 метра вертикально.
Отмечается, что все четыре дистанции Казбегского марафона зарегистрированы Международной ассоциацией трейлраннинга (ITRA
) и UTMB WORLD SERIES
. Две из этих трасс имеют международный квалификационный статус.