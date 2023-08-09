https://sputnik-georgia.ru/20230809/minkult-gruzii-profinansiruet-uchebu-tvorcheskoy-molodezhi-za-rubezhom-281064379.html

Минкульт Грузии профинансирует учебу творческой молодежи за рубежом

Минкульт Грузии профинансирует учебу творческой молодежи за рубежом

В этом году бюджет конкурса составил 300 тысяч лари 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T13:43+0400

2023-08-09T13:43+0400

2023-08-09T13:43+0400

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Министерство культуры профинансирует обучение в Грузии и за рубежом молодой талантливой творческой молодежи, говорится в сообщении ведомства. Цель конкурса "Содействие образованию талантливых молодых деятелей искусства" – обеспечение доступа к высшему художественному образованию, интеграция с актуальными процессами в современном искусстве, повышение мотивации и содействие профразвитию. Бюджет конкурса в этом году составил 300 тысяч лари (более 115 тысяч долларов). В министерство обратились 38 претендентов, из них выявлен 21 победитель. Согласно оглашенным результатам, были профинансированы следующие программы: Следует отметить, что общий бюджет конкурса в 2021 году составлял 185 000 лари (около 71 тысячи долларов), а в 2022 году – 200 000 лари (около 77 тысяч долларов).В прошлом году в рамках аналогичного конкурса министерство профинансировало учебу на высших академических образовательных программах в Германии, Швейцарии, Финляндии, Норвегии, Бельгии и Австрии 12-ти студентам из Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, министерство культуры и охраны памятников грузии, министерство образования, науки, культуры и спорта, министерство образования, культуры и спорта аджарии, грузия, новости, общество