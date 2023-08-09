Минкульт Грузии профинансирует учебу творческой молодежи за рубежом
© photo: Sputnik / StringerМинистерство культуры и спорта Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
В этом году бюджет конкурса составил 300 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Министерство культуры профинансирует обучение в Грузии и за рубежом молодой талантливой творческой молодежи, говорится в сообщении ведомства.
Цель конкурса "Содействие образованию талантливых молодых деятелей искусства" – обеспечение доступа к высшему художественному образованию, интеграция с актуальными процессами в современном искусстве, повышение мотивации и содействие профразвитию.
Бюджет конкурса в этом году составил 300 тысяч лари (более 115 тысяч долларов). В министерство обратились 38 претендентов, из них выявлен 21 победитель.
Согласно оглашенным результатам, были профинансированы следующие программы:
1.Софинансирование обучения – сольное академическое пение, Венский университет музыки и исполнительского искусства, Австрия;
2.Содействие обучению с софинансированием расходов на проживание – скрипка, Франкфуртский университет музыки и исполнительских искусств, Германия;
3.Содействие обучению с софинансированием расходов на проживание – сольное академическое пение, Королевская консерватория Гента, Бельгия;
4.Содействие обучению в магистратуре с софинансированием расходов на проживание – Версальская консерватория, Франция;
5.Софинансирование расходов на обучение и проживание – Венский университет музыки и исполнительских искусств, Австрия;
6.Софинансирование расходов на обучение и проживание для освоения дирижерского мастерства и продолжения обучения в Мюнхене – Мюнхенская высшая школа музыки и драмы, Германия;
7.Содействие обучению с софинансированием расходов на проживание – флейта, Кельнская высшая школа музыки, Германия;
8.Софинансирование расходов на обучение и проживание по академической образовательной программе за рубежом –дирижирование, оркестровое дирижирование, Венский университет музыки и исполнительских искусств, Австрия;
9.Софинансирование расходов на обучение и проживание – кларнет, Королевская консерватория Брюсселя, Бельгия;
10.Софинансирование расходов на обучение по магистерской программе "Струнные инструменты" – виолончель, Академия имени Сибелиуса, Финляндия;
11.Софинансирование расходов на проживание во время обучения за границей (2023-24 учебный год) – труба, Кельнская высшая школа музыки, Германия;
12.Софинансирование расходов на обучение на втором уровне бакалавриата – альт, Академия имени Сибелиуса, Финляндия;
13.Софинансирование расходов на проживание для полного образования – фортепиано, Музыкальная академия, Норвегия;
14.Софинансирование расходов на обучение и проживание – фортепиано, Венский университет музыки и исполнительских искусств, Австрия;
15.Софинансирование обучения по программе бакалавра и расходов на проживание – "Классическое музыкальное исполнение – флейта", Музыкальная академия, Норвегия;
16.Финансирование расходов на обучение – фортепиано, Тбилиси, Государственная консерватория им. В. Сараджишвили;
17.Содействие обучению и финансирование расходов на проживание на первой ступени бакалавриата – скрипка, Академия имени Сибелиуса, Финляндия;
18.Содействие обучению с софинансированием расходов на проживание по магистерской программе "Музыкальное исполнение – камерный и фортепианный аккомпанемент для классических пианистов" – Музыкальная академия, Норвегия;
19.Финансирование медстраховки и билета (Тбилиси – Нью-Йорк) – пианино, Джульярдская школа, Нью-Йорк, США;
20.Софинансирование расходов на проживание – обучение в аспирантуре, дирижирование, хоровое и симфоническое дирижирование, Венский университет музыки и исполнительских искусств, Австрия;
21.Поддержка расходов на проживание для первой ступени бакалавриата – фортепиано, Академия имени Сибелиуса, Финляндия.
Следует отметить, что общий бюджет конкурса в 2021 году составлял 185 000 лари (около 71 тысячи долларов), а в 2022 году – 200 000 лари (около 77 тысяч долларов).
В прошлом году в рамках аналогичного конкурса министерство профинансировало учебу на высших академических образовательных программах в Германии, Швейцарии, Финляндии, Норвегии, Бельгии и Австрии 12-ти студентам из Грузии.