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Наводнение в Пекине: число жертв возросло до 33
Наводнение в Пекине: число жертв возросло до 33
Число осадков в Пекине стало рекордным за 140 лет наблюдений 09.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-09T10:41+0400
2023-08-09T10:41+0400
2023-08-09T10:41+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Количество жертв наводнений в Пекине, вызванных мощными проливными дождями, увеличилось до 33, еще 18 числятся пропавшими без вести, заявил заммэра китайской столицы Ся Линьмао.В Китае на северные районы ранее обрушились ливни. На минувшей неделе от сильных дождей пострадал Пекин, в котором число осадков стало рекордным за 140 лет наблюдений, а также окружающая его провинция Хэбэй. Ранее сообщалось об 11 погибших.По данным властей, в общей численности от наводнений пострадали 1,29 миллиона человек, 59 тысяч домов обрушились, а 147 тысяч получили серьезные повреждения. Общий материальный ущерб подсчитывается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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китай, пекин, в мире, новости, стихийное бедствие, происшествия
китай, пекин, в мире, новости, стихийное бедствие, происшествия
Наводнение в Пекине: число жертв возросло до 33
Число осадков в Пекине стало рекордным за 140 лет наблюдений
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Количество жертв наводнений в Пекине, вызванных мощными проливными дождями, увеличилось до 33, еще 18 числятся пропавшими без вести, заявил заммэра китайской столицы Ся Линьмао.
В Китае на северные районы ранее обрушились ливни. На минувшей неделе от сильных дождей пострадал Пекин, в котором число осадков стало рекордным за 140 лет наблюдений, а также окружающая его провинция Хэбэй. Ранее сообщалось об 11 погибших.
"К нашему прискорбию, по состоянию на 24:00 8 августа (20:00 по тбилисскому времени) в результате стихийного бедствия в городе погибло 33 человека. Смерти в основном вызваны наводнением и разрушением жилых домов", – цитирует слова Ся Линьмао Центральное телевидение Китая.
По данным властей, в общей численности от наводнений пострадали 1,29 миллиона человек, 59 тысяч домов обрушились, а 147 тысяч получили серьезные повреждения. Общий материальный ущерб подсчитывается.