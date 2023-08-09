https://sputnik-georgia.ru/20230809/nezakonnaya-vyrubka-lesa-v-gruzii--antilidiruet-region-kakheti-281069656.html
Незаконная вырубка леса в Грузии – антилидирует регион Кахети
Незаконная вырубка леса в Грузии – антилидирует регион Кахети
В результате проверок изъято около 239 кубических метров лесоматериалов и опечатано пять незарегистрированных лесопилок 09.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-09T15:34+0400
2023-08-09T15:34+0400
2023-08-09T15:42+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии с 1 по 31 июля включительно выявили 177 случаев незаконной вырубки и транспортировки деревьев, из них 12 фактов попадают под действие Уголовного кодекса, говорится в пресс-релизе ведомства. Так, из 177 фактов 117 касаются незаконной добычи и транспортировки лесоматериалов, а 60 – нарушения технического регламента использования лесопилок. Большая часть нарушений приходится на регион Кахети (41 случай). В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом: В результате проверок изъято около 239 кубических метров лесоматериалов, опечатано пять незарегистрированных лесопилок. Материалы для дальнейшего реагирования высланы соответствующим ведомствам. В июле 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это. Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах" – 26 таких объектов для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли. Соответственно, постепенно будут запрещены так называемые "социальные вырубки", когда жители регионов могли получить лицензию на вырубку с целью обогрева или обеспечения других социально-бытовых нужд. "Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень. Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров). Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, кахети, самцхе-джавахети, имерети, общество, новости
грузия, кахети, самцхе-джавахети, имерети, общество, новости
Незаконная вырубка леса в Грузии – антилидирует регион Кахети
15:34 09.08.2023 (обновлено: 15:42 09.08.2023)
В результате проверок изъято около 239 кубических метров лесоматериалов и опечатано пять незарегистрированных лесопилок
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии с 1 по 31 июля включительно выявили 177 случаев незаконной вырубки и транспортировки деревьев, из них 12 фактов попадают под действие Уголовного кодекса, говорится в пресс-релизе ведомства.
Так, из 177 фактов 117 касаются незаконной добычи и транспортировки лесоматериалов, а 60 – нарушения технического регламента использования лесопилок.
Большая часть нарушений приходится на регион Кахети (41 случай). В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом:
Самегрело – Земо Сванети – 22
Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 3
В результате проверок изъято около 239 кубических метров лесоматериалов, опечатано пять незарегистрированных лесопилок. Материалы для дальнейшего реагирования высланы соответствующим ведомствам.
В июле 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.
Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах" – 26 таких объектов для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.
Соответственно, постепенно будут запрещены так называемые "социальные вырубки", когда жители регионов могли получить лицензию на вырубку с целью обогрева или обеспечения других социально-бытовых нужд.
"Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.
Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).
Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.