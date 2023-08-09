Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230809/nezakonnaya-vyrubka-lesa-v-gruzii--antilidiruet-region-kakheti-281069656.html
Незаконная вырубка леса в Грузии – антилидирует регион Кахети
Незаконная вырубка леса в Грузии – антилидирует регион Кахети
В результате проверок изъято около 239 кубических метров лесоматериалов и опечатано пять незарегистрированных лесопилок 09.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-09T15:34+0400
2023-08-09T15:42+0400
грузия
кахети
самцхе-джавахети
имерети
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23920/99/239209965_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_e69cb5f84e4ade92f0c5dee41c1be4f7.jpg
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии с 1 по 31 июля включительно выявили 177 случаев незаконной вырубки и транспортировки деревьев, из них 12 фактов попадают под действие Уголовного кодекса, говорится в пресс-релизе ведомства. Так, из 177 фактов 117 касаются незаконной добычи и транспортировки лесоматериалов, а 60 – нарушения технического регламента использования лесопилок. Большая часть нарушений приходится на регион Кахети (41 случай). В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом: В результате проверок изъято около 239 кубических метров лесоматериалов, опечатано пять незарегистрированных лесопилок. Материалы для дальнейшего реагирования высланы соответствующим ведомствам. В июле 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это. Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах" – 26 таких объектов для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли. Соответственно, постепенно будут запрещены так называемые "социальные вырубки", когда жители регионов могли получить лицензию на вырубку с целью обогрева или обеспечения других социально-бытовых нужд. "Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень. Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров). Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
кахети
самцхе-джавахети
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23920/99/239209965_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c111eafbf65e5034d09eb88cebfbfddf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, кахети, самцхе-джавахети, имерети, общество, новости
грузия, кахети, самцхе-джавахети, имерети, общество, новости

Незаконная вырубка леса в Грузии – антилидирует регион Кахети

15:34 09.08.2023 (обновлено: 15:42 09.08.2023)
© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov  / Перейти в фотобанкБензопила для валки леса
Бензопила для валки леса - Sputnik Грузия, 1920, 09.08.2023
© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
В результате проверок изъято около 239 кубических метров лесоматериалов и опечатано пять незарегистрированных лесопилок
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии с 1 по 31 июля включительно выявили 177 случаев незаконной вырубки и транспортировки деревьев, из них 12 фактов попадают под действие Уголовного кодекса, говорится в пресс-релизе ведомства.
Так, из 177 фактов 117 касаются незаконной добычи и транспортировки лесоматериалов, а 60 – нарушения технического регламента использования лесопилок.
Большая часть нарушений приходится на регион Кахети (41 случай). В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом:
Аджария – 31
Шида Картли – 30
Самцхе-Джавахети – 29
Самегрело – Земо Сванети – 22
Имерети – 10
Гурия – 8
Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 3
Мцхета-Мтианети – 2
Квемо Картли – 1.
В результате проверок изъято около 239 кубических метров лесоматериалов, опечатано пять незарегистрированных лесопилок. Материалы для дальнейшего реагирования высланы соответствующим ведомствам.
© photo: Sputnik / Constantin ChalabovВырубка деревьев
Вырубка деревьев - Sputnik Грузия, 1920, 09.08.2023
Вырубка деревьев
© photo: Sputnik / Constantin Chalabov
В июле 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.
Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах" – 26 таких объектов для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.
© Courtesy of National Forestry Agencyв Грузии появляются деловые дворы
в Грузии появляются деловые дворы - Sputnik Грузия, 1920, 09.08.2023
в Грузии появляются деловые дворы
© Courtesy of National Forestry Agency
Соответственно, постепенно будут запрещены так называемые "социальные вырубки", когда жители регионов могли получить лицензию на вырубку с целью обогрева или обеспечения других социально-бытовых нужд.
"Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.
© photo: National Forestry Agency / FBв Грузии появляются деловые дворы
в Грузии появляются деловые дворы - Sputnik Грузия, 1920, 09.08.2023
в Грузии появляются деловые дворы
© photo: National Forestry Agency / FB
Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).
Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0