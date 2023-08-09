https://sputnik-georgia.ru/20230809/paltsy-sami-dvigalis-uchenye-razgadali-zagadku-upravleniya-snovideniyami-281061421.html

"Пальцы сами двигались": ученые разгадали загадку управления сновидениями

"Пальцы сами двигались": ученые разгадали загадку управления сновидениями

В середине июля британский таблоид Daily Mail опубликовал статью об опасном эксперименте россиянина, вставившего себе в кору головного мозга электроды, чтобы... 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T12:22+0400

2023-08-09T12:22+0400

2023-08-09T12:22+0400

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В научной подоплеке этой истории разбиралась автор РИА Новости Татьяна Пичугина."Сам себе нейрохирург"В состоянии осознанного сновидения человек понимает, что спит, и может совершать во сне заранее задуманные действия. Возникает вопрос, как с ним взаимодействовать извне. Если подавать какие-то сигналы, например, звуковые, спящий к ним привыкает и перестает реагировать либо просыпается. Основатель частной лаборатории исследования осознанных сновидений Михаил Радуга решил направить сигналы напрямую в кору головного мозга.Для этого требуется трепанация черепа. По словам экспериментатора, легально такая операция невозможна, поэтому он сделал ее себе сам в ближнем зарубежье. Даже не консультировался с физиологами — нет специалистов с таким опытом."Никто ранее не пробовал таким образом повлиять на сновидения. Причем это можно было сделать только в осознанных снах, так как нужно наблюдать эффект", — поясняет Михаил.Операция длилась четыре часа, все снято на видео. Электроды испытуемый установил себе сам в область моторной коры, отвечающей за движения пальцев левой руки. Через три дня приступили к эксперименту: Радуга спал с датчиками полисомнографа, а его ассистент отслеживал фазу быстрого сна и подавал импульсы. В одном из сновидений после импульса испытуемый выронил из руки взятый им предмет."Я увидел, как мои пальцы во сне двигались против моей воли. Если руку трогать в реальности, то я бы просто проснулся. А с помощью стимуляции коры мы смогли управлять сновидческой рукой прямо во сне. Это самое главное", — подчеркивает Радуга.Он уже удалил электроды из мозга в частной клинике и считает, что полностью восстановился.Он считает всю процедуру крайне опасной, едва не стоившей ему жизни, но полезной для науки. "Эксперимент был экстремальный, и только на одном человеке. Скорее всего, в ближайшие год-два появится много работ в этом направлении от разных научных групп", — заключает Радуга.Его статьи обычно выходят в журналах издательства Американской психологической ассоциации. Эти результаты он разместил на сайте препринтов. Опубликовать их в научном журнале невозможно. На опыт нет разрешения этического комитета, а это обязательные условие."Я бы сам не рекомендовал публикации без этических норм. Однако все это делалось не для публикаций, у нас с этим и так все хорошо. Эти данные нужны мне самому для дальнейших исследований и разработок", — подчеркивает Михаил Радуга.За пределами обычного снаОб осознанных снах писал еще Аристотель в IV веке до нашей эры. Их практиковали в восточноазиатских культурах. Сам термин ввел в науку голландский психиатр и поэт Фредерик ван Эйден в начале прошлого столетия.Первые объективные данные ученые получили в 1970-х при изучении фазы быстрого движения глаз (REM), когда человек видит сны. Осознание того, что вы находитесь внутри сна, может прийти спонтанно или намеренно, если попрактиковаться. Ученые просили подопытного сигнализировать в тот момент, когда он проснется внутри сна. Сигналом служили быстрые движения глаз слева направо в определенной последовательности, например, как азбука Морзе. Это регистрировал полисомнограф."Научные основы разработал американский психолог Стивен Лаберж. Он создал прибор с обратной связью — очки, которые дают тепловой импульс на глазные яблоки. Человек ощущает, когда наступает сновидение. Это успешно применялось в том числе в военно-морском госпитале в Сан-Диего, где лечились ветераны войн от мучивших их ночных кошмаров", — рассказывает специалист по экспериментальному изучению сна, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, доктор биологических наук Владимир Ковальзон.Лаберж считал, что осознанным сновидениям можно научиться. Он написал несколько книг, появились последователи, в том числе в России.Американский исследователь Аллан Хобсон показал, что состояние осознанного сновидения — необычное. "Психические и психологические нарушения при этом неизбежны", — уточняет Владимир Ковальзон. Он также подчеркивает, что трепанация крайне опасна, так как нарушает целостность черепа, необходимую для нормального функционирования головного мозга.Давайте посчитаемВ России осознанными сновидениями занимаются в лаборатории нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. Несколько лет назад там провели серию уникальных опытов.Ученые исходили из того, что при осознанном сновидении человек ясно мыслит, почти бодрствует. Ему доступны рабочая память, абстрактное мышление, когнитивный контроль поведения. Только приборы фиксируют, что он спит: сменяются волновые ритмы, снижается тонус мышц.В качестве критерия осознанности выбрали решение математических задач, а сигналами служили ритмы дыхания и движения глаз. Экспериментировали в домашних условиях, включая аудиозапись с инструкциями: "Сколько будет шесть минус три? Подай сигнал дыханием, затем глазами".Сон интересен тем, что позволяет зафиксировать момент возникновения сознания. "Все определения сознания очень сложные. Я смотрю проще: когда человек спит, он без сознания, проснулся — сознание появилось. Мы предлагаем очень простую схему: начал считать и нажимать на кнопку — значит, в сознании", — поясняет исследователь.В 2018-м в отечественном журнале вышла статья с результатами эксперимента. А через три года появилась публикация ученыхдоказательством возможности двустороннего обмена информацией при осознанных сновидениях. Данные группы Дорохова оттуда исключили в последний момент, мотивируя не очень хорошим качеством. Однако на их исследование сослались. Сейчас ученые изучают один из волновых ритмов сна — К-комплекс, который непосредственно связан с пробуждением и появлением сознания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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