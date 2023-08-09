https://sputnik-georgia.ru/20230809/politolog-o-sammite-v-saudovskoy-aravii-svobodnoy-gruzii-i-borbe-s-ukrainskimi-dronami-281057145.html
Политолог о саммите в Саудовской Аравии, свободной Грузии и борьбе с украинскими дронами
Политолог о саммите в Саудовской Аравии, свободной Грузии и борьбе с украинскими дронами
Почему для участников саммита по Украине в Саудовской Аравии двусторонние переговоры по другим темам оказались важнее проблем Киева? 09.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-09T10:27+0400
2023-08-09T10:27+0400
2023-08-09T10:27+0400
мультимедиа
видео
аналитика
саудовская аравия
грузия
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/09/281056782_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0028e817b55f43f25b235918bd2d4342.jpg
Из-за чего на Украине после завершения конфликта хотят запретить выезжать из страны мужчинам? Почему Украина тратит дорогие высокоточные ракеты на гражданские цели? Что позволяет Грузии не идти на поводу у Запада в вопросе антироссийских санкций?Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дает военно-политический технолог Алексей Чадаев.
саудовская аравия
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/09/281056782_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b992ec2e52640ba5b435a443491783dc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, аналитика, саудовская аравия, грузия, в мире, украина, видео
мультимедиа, видео, аналитика, саудовская аравия, грузия, в мире, украина, видео
Политолог о саммите в Саудовской Аравии, свободной Грузии и борьбе с украинскими дронами
Почему для участников саммита по Украине в Саудовской Аравии двусторонние переговоры по другим темам оказались важнее проблем Киева?
Из-за чего на Украине после завершения конфликта хотят запретить выезжать из страны мужчинам? Почему Украина тратит дорогие высокоточные ракеты на гражданские цели? Что позволяет Грузии не идти на поводу у Запада в вопросе антироссийских санкций?
Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дает военно-политический технолог Алексей Чадаев.