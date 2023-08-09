https://sputnik-georgia.ru/20230809/politolog-o-sammite-v-saudovskoy-aravii-svobodnoy-gruzii-i-borbe-s-ukrainskimi-dronami-281057145.html

Политолог о саммите в Саудовской Аравии, свободной Грузии и борьбе с украинскими дронами

Политолог о саммите в Саудовской Аравии, свободной Грузии и борьбе с украинскими дронами

Почему для участников саммита по Украине в Саудовской Аравии двусторонние переговоры по другим темам оказались важнее проблем Киева? 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T10:27+0400

2023-08-09T10:27+0400

2023-08-09T10:27+0400

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Из-за чего на Украине после завершения конфликта хотят запретить выезжать из страны мужчинам? Почему Украина тратит дорогие высокоточные ракеты на гражданские цели? Что позволяет Грузии не идти на поводу у Запада в вопросе антироссийских санкций?Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дает военно-политический технолог Алексей Чадаев.

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