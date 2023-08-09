https://sputnik-georgia.ru/20230809/pryamaya-translyatsiya-brifing-predstavitelya-mid-rossii-alekseya-zaytseva-281062518.html

Брифинг представителя МИД России Алексея Зайцева - видео

Брифинг представителя МИД России Алексея Зайцева - видео

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга заместителя директора департамента информации и печати МИД России Алексея Зайцева 09.08.2023, Sputnik Грузия

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Представитель МИД России Алексей Зайцев провел еженедельный брифинг по актуальной повестке внешней политики и ответил на вопросы журналистов.

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