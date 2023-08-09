https://sputnik-georgia.ru/20230809/pryamaya-translyatsiya-brifing-predstavitelya-mid-rossii-alekseya-zaytseva-281062518.html
Брифинг представителя МИД России Алексея Зайцева - видео
Брифинг представителя МИД России Алексея Зайцева - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга заместителя директора департамента информации и печати МИД России Алексея Зайцева 09.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-09T12:00+0400
2023-08-09T12:00+0400
2023-08-09T13:25+0400
мультимедиа
видео
россия
москва
мид россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/09/281062180_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_27d1bb5671bd48bd3e20fa2a739fb796.jpg
Представитель МИД России Алексей Зайцев провел еженедельный брифинг по актуальной повестке внешней политики и ответил на вопросы журналистов.
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/09/281062180_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_88ac3a461ebd7fd76f0bb8b5135de345.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, москва, мид россии, видео
мультимедиа, видео, россия, москва, мид россии, видео
Брифинг представителя МИД России Алексея Зайцева - видео
12:00 09.08.2023 (обновлено: 13:25 09.08.2023)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга заместителя директора департамента информации и печати МИД России Алексея Зайцева
Представитель МИД России Алексей Зайцев провел еженедельный брифинг по актуальной повестке внешней политики и ответил на вопросы журналистов.