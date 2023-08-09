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Рождество Николая Угодника 2023: молитвы, о чем просят Чудотворца?

Рождество Николая Угодника 2023: молитвы, о чем просят Чудотворца?

Рождество Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых, православные отмечают 11 августа 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T19:29+0400

2023-08-09T19:29+0400

2023-08-09T19:29+0400

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Свидетельства о многочисленных чудесах, совершенных Николаем Угодником, перечислены в церковном предании – Чудотворец по сей день помогает людям, обращающимся к нему с искренней молитвой. Какие молитвы читают Николаю Чудотворцу и о чем просят Божьего Угодника, читайте в материале Sputnik Грузия. Рождество Николая Угодника Само Рождество Божьего Угодника является чудом – произошло это в 270 году в городке Патары (территория современной Турции), благодаря беспрестанной молитве родителей, не имевших долгое время детей. Святой Николай творил чудеса с момента рождения. Появившись на свет, будущий Чудотворец исцелил свою мать от тяжелой болезни. С самого детства Николай Угодник посвятил себя вере. Много времени он проводил в храме, избегая суетных друзей, праздных бесед и женщин. После смерти родителей, Чудотворец, раздав свое наследство бедным, посвятил свою жизнь служению Господу и людям. Дожил Николай Угодник – ревностный и мужественный воин Церкви Христовой – до глубокой старости. Умер Чудотворец примерно в 345-351 годах. О чем просят Николай Угодник помогает в самых безнадежных и неразрешимых проблемах, поэтому молитвы Чудотворцу возносят при самых разных жизненных ситуациях. Чудотворцу возносят молитвы и просят о благополучном замужестве дочерей, вспоминая, как святой Николай тайно пожертвовал деньги на приданое дочерям разорившегося мужчины. Святой Николай – покровитель детей, моряков и купцов, поэтому Угоднику возносят молитвы и просят о здоровье детей и благополучии путешествующих. А земледельцы просят Чудотворца о богатом урожае. Николай Угодник еще при жизни считался защитником невинно осужденных, примирителем враждующих и спасителем от бессмысленной смерти. Молитва святому Николаю обладает огромной силой, поэтому Чудотворца просят о любой помощи. Молитвы Молитва первая О, всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае! Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поколоняемого Бога во веки веков. Аминь. Молитва вторая О, великий заступниче, архиерею Божий, Николае преблаженне, иже подсолнечную осиявый чудесы, призывающим же тя скорый услышатель являйяся, ихже присно предваряеши и спасаеши, и избавляеши, и от бед всяческих изъимаеши, от Бога данною ти чудес и даров благодатию! Услыши мя недостойнаго, с верою тя призывающа и молебное тебе приносяща пение, тебе бо ходатая на умоление ко Христу предлагаю. О, пресловущий в чудесех, святителем высото! Яко имеяй дерзновение, скоро Владыце предстани, и преподобнии свои руце молебне к Нему простри о мне грешнем, и от Него щедроты благости подаждь ми, и приими мя в свое заступление, и от всех бед и зол мя избави, от нашествия врагов видимых и невидимых свобождая, и тех всех наветы и злохитрства погубляя, и борющих мя во всей жизни моей отражая; прегрешением же моим прощение испроси, и спасена мя Христу представи и Царствия Небеснаго сподоби улучити за множество того человеколюбия, емуже подобает всяка слава, честь и поклонение, со безначальным его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Материал подготовлен на основе открытых источников Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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справки , религия , календарь религиозных праздников, церковный праздник, религиозный праздник