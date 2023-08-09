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RT принимает заявки на международную премию для военкоров
RT принимает заявки на международную премию для военкоров
Премия учреждена в память о погибшем в Сирии 30 июля 2017 года журналисте Халеде аль-Хатыбе 09.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-09T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Телеканал RT открыл прием заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards – ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.Премия учреждена в память о погибшем в Сирии 30 июля 2017 года журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic.Как сообщает RT, в этом году принимаются работы о военной спецоперации на Украине.Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в категориях:Победители премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2022 получат денежный приз в размере 200 тыс. рублей.Подать заявку можно на сайте https://award.rt.com. Работы принимаются в письменной форме и видеоформате.Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшим с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была передана его семье на первой церемонии вручения премии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, россия, сирия, rt, журналисты
в мире, новости, россия, сирия, rt, журналисты
RT принимает заявки на международную премию для военкоров
Премия учреждена в память о погибшем в Сирии 30 июля 2017 года журналисте Халеде аль-Хатыбе
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Телеканал RT открыл прием заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards – ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.
Премия учреждена в память о погибшем в Сирии 30 июля 2017 года журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic.
Как сообщает RT
, в этом году принимаются работы о военной спецоперации на Украине.
Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в категориях:
"Лучшая работа из зоны конфликта" – репортажи журналистов, освещающих ход СВО на Украине;
"Лучшая работа: гуманитарная миссия" – истории о людях, находящихся в зоне конфликта, помощи гражданскому населению и беженцам. Работы о восстановлении городов и возвращении к мирной жизни.
Победители премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2022 получат денежный приз в размере 200 тыс. рублей.
Подать заявку можно на сайте https://award.rt.com. Работы принимаются в письменной форме и видеоформате.
Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшим с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была передана его семье на первой церемонии вручения премии.