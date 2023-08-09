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В Тбилиси ограбили филиал "Либерти банка"
В Тбилиси ограбили филиал "Либерти банка"
Предполагаемому преступнику грозит от пяти до семи лет лишения свободы 09.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-09T12:02+0400
2023-08-09T12:02+0400
2023-08-09T12:14+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузинские полицейские задержали предполагаемого грабителя одного из филиалов "Либерти банка" в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави-2". Инцидент произошел накануне ночью в филиале банка в столичном районе Глдани. Обвиняемого полиция задержала спустя несколько часов после происшествия. Следствие идет по статье УК Грузии "Разбой". Обвиняемому грозит от пяти до семи лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
В Тбилиси ограбили филиал "Либерти банка"
12:02 09.08.2023 (обновлено: 12:14 09.08.2023)
Предполагаемому преступнику грозит от пяти до семи лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik.
Грузинские полицейские задержали предполагаемого грабителя одного из филиалов "Либерти банка" в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави-2
".
Инцидент произошел накануне ночью в филиале банка в столичном районе Глдани. Обвиняемого полиция задержала спустя несколько часов после происшествия.
Следствие идет по статье УК Грузии "Разбой". Обвиняемому грозит от пяти до семи лет лишения свободы.