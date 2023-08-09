https://sputnik-georgia.ru/20230809/v-tbilisi-ograbili-filial-liberti-banka-281061922.html

В Тбилиси ограбили филиал "Либерти банка"

В Тбилиси ограбили филиал "Либерти банка"

Предполагаемому преступнику грозит от пяти до семи лет лишения свободы 09.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузинские полицейские задержали предполагаемого грабителя одного из филиалов "Либерти банка" в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави-2". Инцидент произошел накануне ночью в филиале банка в столичном районе Глдани. Обвиняемого полиция задержала спустя несколько часов после происшествия. Следствие идет по статье УК Грузии "Разбой". Обвиняемому грозит от пяти до семи лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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