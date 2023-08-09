https://sputnik-georgia.ru/20230809/zakonnost-obrabotki-lichnykh-dannykh-kompaniey-yandexgo-izuchayut-v-gruzii-281074710.html

Законность обработки личных данных компанией Yandex.Go изучают в Грузии

Законность обработки личных данных компанией Yandex.Go изучают в Грузии

В СМИ появилась информация, что Яндекс будет предоставлять информацию о своих клиентах, в том числе за рубежом, ФСБ России 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T17:27+0400

2023-08-09T17:27+0400

2023-08-09T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Служба по защите персональных данных Грузии начала изучение законности обработки персональных данных мобильным приложением Yandex.Go, говорится в заявлении ведомства. Поводом для изучения стала информация, распространившаяся в СМИ, о том, что службы заказа такси, в том числе Yandex.Go, должны будут предоставлять Федеральной службе безопасности России с 1 сентября 2023 года доступ к системам и базам данных о поездках клиентов по требованию ведомства, в том числе за рубежом.Служба по защите персональных данных еще раз напомнила о том, что перед тем, как скачать мобильное приложение, необходимо детально изучить, к каким данным приложение получит доступ.Между тем компания Yandex.Go распространила в связи с изучением своей работы в Грузии специальное заявление. Компания отметила, что в Грузии сервис такси осуществляет нидерландская компания Ridetech International B.V. и обрабатывает все данные в соответствие с законодательством Грузии и стандартам GDPR.Сервис Yandex.Go начал работу в Грузии в 2016 году и стал одним из востребованных в Грузии, в том числе из-за сравнительно невысокой стоимости поездок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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