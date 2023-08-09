https://sputnik-georgia.ru/20230809/zooaktivisty-gruzii-prizyvayut-grazhdan-zabotitsya-o-zhivotnykh-v-zharu-281076390.html
Зооактивисты Грузии призывают граждан заботиться о животных в жару
Зооактивисты Грузии призывают граждан заботиться о животных в жару
Синоптики в ближайшее время обещают в стране очень жаркие дни 09.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-09T18:48+0400
2023-08-09T18:48+0400
2023-08-09T18:48+0400
грузия
новости
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собаки
животные
жара
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Организация защиты животных Animal Project призывает граждан Грузии в жаркие дни позаботиться о животных, в том числе о бездомных. Синоптики прогнозируют в стране очень жаркие дни. Температура воздуха в тени может подняться до 41 градуса тепла. Защитники животных призывают граждан оставлять воду в контейнерах (их также можно сделать, обрезав пластмассовые бутылки) у своих домов или зданий, где они работают, а путешествующим на транспорте – на автомагистралях.Зооактивисты также призывают частный сектор размещать миски для животных на территориях, прилегающих к их офисам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, собаки, животные, жара
грузия, новости, общество, собаки, животные, жара
Зооактивисты Грузии призывают граждан заботиться о животных в жару
Синоптики в ближайшее время обещают в стране очень жаркие дни
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Организация защиты животных Animal Project призывает граждан Грузии в жаркие дни позаботиться о животных, в том числе о бездомных.
Синоптики прогнозируют в стране очень жаркие дни. Температура воздуха в тени может подняться до 41 градуса тепла.
"Для бродячих животных сейчас жизненно важен доступ к воде. Просим при каждом возможном случае покупайте и наливайте воду кошкам и собакам", – говорится в сообщении компании.
Защитники животных призывают граждан оставлять воду в контейнерах (их также можно сделать, обрезав пластмассовые бутылки) у своих домов или зданий, где они работают, а путешествующим на транспорте – на автомагистралях.
Зооактивисты также призывают частный сектор размещать миски для животных на территориях, прилегающих к их офисам.