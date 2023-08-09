https://sputnik-georgia.ru/20230809/zooaktivisty-gruzii-prizyvayut-grazhdan-zabotitsya-o-zhivotnykh-v-zharu-281076390.html

Зооактивисты Грузии призывают граждан заботиться о животных в жару

Зооактивисты Грузии призывают граждан заботиться о животных в жару

Синоптики в ближайшее время обещают в стране очень жаркие дни 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T18:48+0400

2023-08-09T18:48+0400

2023-08-09T18:48+0400

грузия

новости

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собаки

животные

жара

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Организация защиты животных Animal Project призывает граждан Грузии в жаркие дни позаботиться о животных, в том числе о бездомных. Синоптики прогнозируют в стране очень жаркие дни. Температура воздуха в тени может подняться до 41 градуса тепла. Защитники животных призывают граждан оставлять воду в контейнерах (их также можно сделать, обрезав пластмассовые бутылки) у своих домов или зданий, где они работают, а путешествующим на транспорте – на автомагистралях.Зооактивисты также призывают частный сектор размещать миски для животных на территориях, прилегающих к их офисам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, собаки, животные, жара