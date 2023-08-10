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Грузинская хашлама попала в список лучших блюд из баранины
Грузинская хашлама попала в список лучших блюд из баранины
Хашлама – блюдо, которое подают по особым случаям 10.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-10T09:57+0400
2023-08-10T09:57+0400
2023-08-10T10:09+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Грузинское блюдо хашлама попало в список лучших блюд мира из баранины кулинарного путеводителя TasteAtlas. TasteAtlas опубликовал рейтинг 50 самых лучших блюд, в котором хашлама заняла четвертую позицию. В статье отмечено, что хашлама содержит только лучшие мясные нарезки. Считается, что родиной этого блюда является регион Кахети на востоке Грузии. Хашлама для местных – фирменное блюдо. Однако оно также широко популярно в соседней Армении, вызывая споры об истинном происхождении блюда, отмечено в статье. Традиционно грузинскую хашламу готовят на открытом огне, медленно, пока мясо не станет идеально мягким. Обычно его приправляют луком, чесноком, лавровым листом и перцем горошком. В первую тройку лучших блюд попали турецкие искендер кебаб, чаг кебаб, иранский торш-кебаб. Рейтинг TasteAtlas составлен по оценке гурманов и гастрономов. На платформе TasteAtlas представлено более десяти тысяч традиционных блюд и напитков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, армения, кахети, общество, грузинская кухня
Грузинская хашлама попала в список лучших блюд из баранины
09:57 10.08.2023 (обновлено: 10:09 10.08.2023)
Хашлама – блюдо, которое подают по особым случаям
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Грузинское блюдо хашлама попало в список лучших блюд мира из баранины кулинарного путеводителя TasteAtlas.
TasteAtlas опубликовал рейтинг 50 самых лучших блюд, в котором хашлама заняла четвертую позицию.
"Грузинская хашлама – простое и традиционное мясное блюдо родом из Кавказского региона. Несмотря на то, что это блюдо требует много времени, его готовят просто варя большие куски мяса, обычно говядины, телятины или баранины, в горячей воде", – говорится в статье TasteAtlas.
В статье отмечено, что хашлама содержит только лучшие мясные нарезки. Считается, что родиной этого блюда является регион Кахети на востоке Грузии. Хашлама для местных – фирменное блюдо. Однако оно также широко популярно в соседней Армении, вызывая споры об истинном происхождении блюда, отмечено в статье.
Традиционно грузинскую хашламу готовят на открытом огне, медленно, пока мясо не станет идеально мягким. Обычно его приправляют луком, чесноком, лавровым листом и перцем горошком.
"Поскольку это довольно трудоемкое блюдо, его обычно подают по особым случаям, и оно является основным блюдом супры – традиционного грузинского застолья. Отварные кусочки мяса обычно подают горячими, щедро посыпав крупной солью и рубленой зеленью петрушки", – отмечают в статье.
В первую тройку лучших блюд попали турецкие искендер кебаб, чаг кебаб, иранский торш-кебаб.
Рейтинг TasteAtlas составлен по оценке гурманов и гастрономов. На платформе TasteAtlas представлено более десяти тысяч традиционных блюд и напитков.