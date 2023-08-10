https://sputnik-georgia.ru/20230810/gruzinskaya-khashlama-popala-v-spisok-luchshikh-blyud-iz-baraniny-281089567.html

Грузинская хашлама попала в список лучших блюд из баранины

Грузинская хашлама попала в список лучших блюд из баранины

Хашлама – блюдо, которое подают по особым случаям 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T09:57+0400

2023-08-10T09:57+0400

2023-08-10T10:09+0400

грузия

новости

армения

кахети

общество

грузинская кухня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23030/47/230304702_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_26295ee9d9e6c869456e21683859a6d9.jpg

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Грузинское блюдо хашлама попало в список лучших блюд мира из баранины кулинарного путеводителя TasteAtlas. TasteAtlas опубликовал рейтинг 50 самых лучших блюд, в котором хашлама заняла четвертую позицию. В статье отмечено, что хашлама содержит только лучшие мясные нарезки. Считается, что родиной этого блюда является регион Кахети на востоке Грузии. Хашлама для местных – фирменное блюдо. Однако оно также широко популярно в соседней Армении, вызывая споры об истинном происхождении блюда, отмечено в статье. Традиционно грузинскую хашламу готовят на открытом огне, медленно, пока мясо не станет идеально мягким. Обычно его приправляют луком, чесноком, лавровым листом и перцем горошком. В первую тройку лучших блюд попали турецкие искендер кебаб, чаг кебаб, иранский торш-кебаб. Рейтинг TasteAtlas составлен по оценке гурманов и гастрономов. На платформе TasteAtlas представлено более десяти тысяч традиционных блюд и напитков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, армения, кахети, общество, грузинская кухня