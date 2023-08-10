https://sputnik-georgia.ru/20230810/gruzinskiy-futbolnyy-klub-prodolzhaet-borbu-v-lige-konferentsiy-uefa-281098791.html

Грузинский футбольный клуб продолжает борьбу в Лиге конференций УЕФА

Грузинский футбольный клуб продолжает борьбу в Лиге конференций УЕФА

Два других грузинских клуба – "Динамо" Тбилиси и "Торпедо" Кутаиси – выбыли из розыгрыша еврокубков в этом сезоне 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T13:41+0400

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футбол

георгий квилитая

кутаиси

тбилиси

казахстан

новости

грузия

спорт

уефа

динамо арена

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Горийский "Дила" проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против кипрского "Апоэля". Матч состоится в Тбилиси на "Динамо Арене" в 21:00. Ответный матч пройдет 17 августа в гостях. В "Апоэле" играют два грузинских игрока – Георгий Квилитая и Лаша Двали. На первом отборочном этапе Лиги конференций "Дила" одолел "Дунайскую Стреду" (2:0, 1:2), а на втором этапе – украинскую "Ворсклу" (3:1, 1:2). Грузинский футбольный клуб вышел в третий этап Лиги конференции УЕФА >>>Два других грузинских клуба – "Динамо" Тбилиси и "Торпедо" Кутаиси – выбыли из розыгрыша еврокубков в этом сезоне. "Динамо" проиграло мальтийскому "Хамрун Спартанс" в гостях (1:2) и не смогло взять реванш у себя дома, вновь уступив со счетом 0:1. Причем с 55 минуты матча тбилисцы играли в большинстве. Кутаисское "Торпедо" имело небольшие шансы на выход в следующую стадию после поражения от казахстанского "Актобе" в домашнем матче с крупным счетом 1:4. Несмотря на это, кутаисцы начали активно играть. В ответном матче в Казахстане "Торпедо" смогло победить со счетом 2:1, но этого не хватило для выхода в следующий этап. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

тбилиси

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футбол, георгий квилитая, кутаиси, тбилиси, казахстан, новости, грузия, спорт, уефа, динамо арена