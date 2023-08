https://sputnik-georgia.ru/20230810/gruzinskiy-maestro-tishiny-kak-giya-kancheli-sozdaval-bessmertnuyu-muzyku-281097948.html

Грузинский "Маэстро тишины": как Гия Канчели создавал бессмертную музыку

Выдающийся грузинский композитор Гия Канчели родился ровно 88 лет назад

Визитной карточкой культового грузинского композитора были незабываемые мелодии из кинофильмов "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза". Но это всего лишь, как говорится, капля не то что в море, а в океане огромного творчества по имени Гия Канчели.Композитора часто называли "Маэстро тишины". Сам Гия Александрович все время упоминал "звенящую тишину" в своей музыке. То прекрасное и удивительно явление, которое, по словам великого музыканта, способно остановить время.Рождение генияПарадоксально, но факт: Гия Канчели родился не в семье музыкантов, а заслуженного врача Грузии. Это произошло в далеком 1935 году, 10 августа, еще в Тифлисе. Хотя в доме всегда существовала такая легенда – родителям музыкальную карьеру сына предрекли еще в роддоме. А точнее акушерка сказала матери Канчели, что ее чадо станет гением музыки.Канчели окончил музыкальную школу, затем геологический факультет Тбилисского университета. И лишь потом решил сделать музыку не своим хобби или профессией, больше – превратить свою жизнь в музыку. Хотя это он поймет несколько позже.Канчели поступил в Тбилисскую консерваторию, которую окончил в 1963 году по классу композиции И. И. Туския. А с 1970 года уже начал преподавать в консерватории, в классе инструментовки. С 1971 года стал заведующим музыкальной частью Тбилисского театра имени Шота Руставели.В 70-х годах Гия Канчели, как самая красивая стихия на планете, влился в музыку Грузии и всего мира. Произведения Канчели в разное время были записаны такими оркестрами, как Московский государственный симфонический оркестр, Национальный филармонический оркестр (Хельсинки), Государственный симфонический оркестр Грузии, Симфонический оркестр Радио Вены и многие другие.Его музыку исполняли такие звезды музыки, как Юрий Башмет, Владимир Юровский, Деннис Рассел Дэвис, Эдвард Брюнне, Ян Гарбарек, Гидон Кремер и другие знаменитые исполнители. В родном Театре Руставели маэстро принадлежат музыкальное оформление всемирно известных спектаклей "Кавказский меловой круг" Б. Брехта (1975), "Ричард III" У. Шекспира (1977). В разных театрах мира и в разное время он создал музыкальное оформление "Царя Эдипа" Софокла, "Тартюфа" Мольера и др.Гия Канчели сначала перебрался в Германию, в Берлин, где жил с 1991 года и получил стипендию Немецкой академии искусств. А с 1995 года – в Антверпен (Бельгия) по приглашению Королевского филармонического оркестра Фландрии.Примечательный факт: за последние десятилетия оказались для него чуть ли не самыми плодотворными за всю карьеру – он написал более 20 симфонических и камерных сочинений, которые исполняются в лучших концертных залах самыми известными музыкантами. Среди них: "Lament" для скрипки, сопрано и оркестра, памяти Луиджи Ноно, посвященное Гидону Кремеру (1994), "Styx" для альта, хора и оркестра, посвященное Юрию Башмету, "Diplipito" для виолончели, контртенора и камерного оркестра (1997), "And farewell goes out sighing…" для скрипки, контртенора и оркестра по заказу Нью-йоркской филармонии (1999) и многие другие.Кино и музыка КанчелиА потом в его жизнь пришло кино. Выдающийся композитор очень много работал в кинематографе. Фильмы "Необыкновенная выставка", "Не горюй!", "Кувшин", "Когда зацвел миндаль", "Чудаки", "Мимино", "Несколько интервью по личным вопросам", "Мачеха Саманишвили", "Ханума", "Голубые горы, или неправдоподобная история", "Кин-дза-дза!", "Житие Дон Кихота и Санчо", "Паспорт" – всего не перечислить, не вспомнить и не объять. Во всех этих картинах жила, живет и будет жить вечно частичка Гии Канчели, его пронзительная музыка."Я написал музыку более чем к пятидесяти картинам, – вспоминал маэстро. – Никогда не забуду, как в Тбилиси с Данелия однажды приехал Евгений Леонов. С Данелия мы часто разговариваем по телефону. Ему исполнилось 87, мне скоро будет 83. Он мне говорит: "Я, естественно, уйду раньше тебя, поскольку я старше. Но когда ты туда попадешь, то ни в коем случае не иди налево. Пойди направо, я там тебя буду ждать", – рассказывал несколько лет назад Канчели.Так и произошло: Гия Данелия ушел раньше, в апреле 2019 года. Канчели пережил Данелия всего на полгода. Очень хочется верить, что друзья действительно встретились там, направо...Волшебство КанчелиКанчели говорил: "Мне часто задают вопрос: "Если вы такой счастливый человек, то почему вы пишете такую грустную музыку?" На что я обычно отвечаю: "А вы хотите, чтобы я был человеком несчастным и писал музыку радостную? В общем, я благодарен судьбе, подарившей мне так много радости и счастья".Музыка Гии Канчели – временами воздушная и забавная, временами грустная и даже тоскливая. Она зависит от настроения мастера, а также от настроения людей, души, земли, прекрасных мгновений. Сегодня ясно, как день, что Гия Канчели – самый известный грузинский композитор на планете. А еще – самый загадочный и несуетный, приручивший все голоса и звуки мироздания.Музыка Канчели – как будто из наших сновидений. Иногда поражает своей дерзостью и игривостью, иногда селит в наших сердцах светлую грусть Феллини, а порой и чаще всего – волшебство. Этот композитор будто знает все тайны бытия и в каждом своем произведении шепчет об этих тайнах нам через музыку.Канчели – счастливый человекГия Александрович был счастливым человеком. В работе – всемирное признание, в личной жизни – верная любовь, у него было двое детей и четверо внуков. Со своей супругой, которая была для него больше чем просто женой – другом, ассистентом, музой – Канчели прожил более 50 лет.Канчели как-то сказал, что если уж уйти с этой земли, то уйти счастливо: "Очень хочется уйти так, как это бывает у людей счастливых, – во сне. Или даже наяву, как это было с моей мамой. Мы обедали, и вдруг в один миг она ушла из жизни. Вот это счастливая смерть…"Гия Канчели вошел в историю музыки как композитор-космополит. Но многие слышали в его музыке, прежде всего, грузинскую ее душу. Хотя по собственному признанию Гии Александровича он никогда не стремился отобразить в своих произведениях Грузию, она просто жила в его крови и дыхании.Канчели восхищался грузинской полифонией, боготворил грузинский фольклор, и в то же время его музыка была предельно индивидуальной, такой "канчелевской".Грузия и Гия Канчели неразделимы. Не только потому, что именно наша страна подарила миру такое явление, как Гия Канчели. Нет. А потому, что, слушая Канчели, слушаешь Грузию, и наоборот, и так до бесконечности, в которой Канчели – это абсолютная величина красоты и вечности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

