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Грузия примет решение по попавшей под санкции Belavia после изучения вопроса
Грузия примет решение по попавшей под санкции Belavia после изучения вопроса
В Грузии в июне 2023 года на основании санкций ограничили полеты авиакомпании "Белавиа" на самолетах Boeing, заявили в Агентстве гражданской авиации 10.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-10T17:12+0400
2023-08-10T17:12+0400
2023-08-10T17:27+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Агентство гражданской авиации изучит вопрос введения США санкций в отношении белорусской компании "Белавиа" (Belavia) и только после этого примет решение, говорится в заявлении агентства. США 9 августа расширили санкционный список по Беларуси, добавив в него несколько организаций, включая авиаперевозчик Belavia. По данным Агентства гражданской авиации, они постоянно осуществляют мониторинг санкций и в июне 2023 года на основании санкций ограничили полеты авиакомпании "Белавиа" на самолетах Boeing. "Авиарейсы этой компании в направлении Грузии осуществляются на судах Embraer", – говорится в сообщении. Belavia в 2022 году занимала четвертое место по числу перевезенных пассажиров в Грузию. Авиакомпания осуществляет ежедневные рейсы Тбилиси-Минск-Тбилиси, Кутаиси-Минск-Кутаиси и четыре рейса в неделю Батуми-Минск-Батуми.Грузия и международные санкцииСразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, сша, агентство гражданской авиации, boeing, антироссийские санкции
грузия, новости, сша, агентство гражданской авиации, boeing, антироссийские санкции
Грузия примет решение по попавшей под санкции Belavia после изучения вопроса
17:12 10.08.2023 (обновлено: 17:27 10.08.2023)
В Грузии в июне 2023 года на основании санкций ограничили полеты авиакомпании "Белавиа" на самолетах Boeing, заявили в Агентстве гражданской авиации
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Агентство гражданской авиации изучит вопрос введения США санкций в отношении белорусской компании "Белавиа" (Belavia) и только после этого примет решение, говорится в заявлении агентства.
США 9 августа расширили санкционный список по Беларуси, добавив в него несколько организаций, включая авиаперевозчик Belavia.
"Агентство вместе с государственными ведомствами детально изучит новые санкции, введенные отделением контроля иностранных активов казначейского департамента США, в отношении Belavia, и только после этого будет соответствующее реагирование", – говорится в сообщении.
По данным Агентства гражданской авиации, они постоянно осуществляют мониторинг санкций и в июне 2023 года на основании санкций ограничили полеты авиакомпании "Белавиа" на самолетах Boeing.
"Авиарейсы этой компании в направлении Грузии осуществляются на судах Embraer", – говорится в сообщении.
Belavia в 2022 году занимала четвертое место по числу перевезенных пассажиров в Грузию. Авиакомпания осуществляет ежедневные рейсы Тбилиси-Минск-Тбилиси, Кутаиси-Минск-Кутаиси и четыре рейса в неделю Батуми-Минск-Батуми.
Грузия и международные санкции
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.