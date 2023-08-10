https://sputnik-georgia.ru/20230810/gruziya-primet-reshenie-po-popavshey-pod-sanktsii-belavia-posle-izucheniya-voprosa-281115107.html

Грузия примет решение по попавшей под санкции Belavia после изучения вопроса

Грузия примет решение по попавшей под санкции Belavia после изучения вопроса

В Грузии в июне 2023 года на основании санкций ограничили полеты авиакомпании "Белавиа" на самолетах Boeing, заявили в Агентстве гражданской авиации 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T17:12+0400

2023-08-10T17:12+0400

2023-08-10T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Агентство гражданской авиации изучит вопрос введения США санкций в отношении белорусской компании "Белавиа" (Belavia) и только после этого примет решение, говорится в заявлении агентства. США 9 августа расширили санкционный список по Беларуси, добавив в него несколько организаций, включая авиаперевозчик Belavia. По данным Агентства гражданской авиации, они постоянно осуществляют мониторинг санкций и в июне 2023 года на основании санкций ограничили полеты авиакомпании "Белавиа" на самолетах Boeing. "Авиарейсы этой компании в направлении Грузии осуществляются на судах Embraer", – говорится в сообщении. Belavia в 2022 году занимала четвертое место по числу перевезенных пассажиров в Грузию. Авиакомпания осуществляет ежедневные рейсы Тбилиси-Минск-Тбилиси, Кутаиси-Минск-Кутаиси и четыре рейса в неделю Батуми-Минск-Батуми.Грузия и международные санкцииСразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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