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"Инопланетяне" напали на деревню в Перу – жители просят армию о помощи
"Инопланетяне" напали на деревню в Перу – жители просят армию о помощи
Представители племени икиту призвали власти развернуть вооруженные силы в регионе, где происходят странные набеги 10.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-10T17:34+0400
2023-08-10T17:34+0400
2023-08-10T17:51+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Жители одной из деревень в Перу в течение месяца жалуются на нападения "инопланетян", сообщило РИА Новости.Как говорится в публикации, полицейские рассматривают заявление представителей племени икиту, которые живут к северо-востоку от Лимы. Они пожаловались на нападения "двухметровых существ с большими головами и желтыми глазами".Представители племени призвали власти развернуть вооруженные силы в регионе, где происходят странные набеги. Кроме того, местные жители уточнили, что существа "неуязвимы для огнестрельного оружия" и "могут исчезать по своему желанию". Также есть данные, что один из "инопланетян" напал на девочку и расцарапал ей шею.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, перу
в мире, новости, происшествия, перу
"Инопланетяне" напали на деревню в Перу – жители просят армию о помощи
17:34 10.08.2023 (обновлено: 17:51 10.08.2023)
Представители племени икиту призвали власти развернуть вооруженные силы в регионе, где происходят странные набеги
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik.
Жители одной из деревень в Перу в течение месяца жалуются на нападения "инопланетян", сообщило РИА Новости
.
Как говорится в публикации, полицейские рассматривают заявление представителей племени икиту, которые живут к северо-востоку от Лимы. Они пожаловались на нападения "двухметровых существ с большими головами и желтыми глазами".
Представители племени призвали власти развернуть вооруженные силы в регионе, где происходят странные набеги. Кроме того, местные жители уточнили, что существа "неуязвимы для огнестрельного оружия" и "могут исчезать по своему желанию". Также есть данные, что один из "инопланетян" напал на девочку и расцарапал ей шею.