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Июль 2023 года официально стал самым жарким месяцем в истории – ученые
Июль 2023 года официально стал самым жарким месяцем в истории – ученые
Эти рекорды несут пагубные последствия как для людей, так и для планеты, бьют тревогу специалисты 10.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-10T12:19+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Второй месяц лета – июль 2023 года – зафиксирован как самый жаркий месяц за всю историю наблюдений, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus.Так, согласно новой статистике, июль 2023 года был на 0,33 градуса по Цельсию теплее июля 2019 года, когда был установлен предыдущий рекорд по средней температуре на уровне 16,63 градуса по Цельсию. При этом средняя мировая температура в июле этого года была на 0,72 градуса по Цельсию выше, чем средняя июльская температура за период с 1991 по 2020 годы.Copernicus на днях сообщила о том, что температура поверхности Мирового океана побила рекорд, достигнув в пятницу 4 августа значения в 20,96 градуса по Цельсию.Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Поясняется, что этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественные обстоятельства – смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Смена фаз океанских течений повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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жара, новости, в мире, наука, оон
Июль 2023 года официально стал самым жарким месяцем в истории – ученые
12:19 10.08.2023 (обновлено: 13:02 10.08.2023)
Эти рекорды несут пагубные последствия как для людей, так и для планеты, бьют тревогу специалисты
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik.
Второй месяц лета – июль 2023 года – зафиксирован как самый жаркий месяц за всю историю наблюдений, сообщает агентство Франс Пресс
со ссылкой на данные программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus.
"Мы только что стали свидетелями того, как глобальные температуры воздуха и поверхности океана установили новые исторические рекорды в июле. Эти рекорды несут пагубные последствия как для людей, так и для планеты", – приводит Франс Пресс слова заместителя директора Copernicus Саманты Берджесс.
Так, согласно новой статистике, июль 2023 года был на 0,33 градуса по Цельсию теплее июля 2019 года, когда был установлен предыдущий рекорд по средней температуре на уровне 16,63 градуса по Цельсию.
При этом средняя мировая температура в июле этого года была на 0,72 градуса по Цельсию выше, чем средняя июльская температура за период с 1991 по 2020 годы.
Copernicus на днях сообщила о том, что температура поверхности Мирового океана побила рекорд, достигнув в пятницу 4 августа значения в 20,96 градуса по Цельсию.
Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет.
Поясняется, что этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественные обстоятельства – смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Смена фаз океанских течений повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.