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Лето в городе: Где проводят жаркие дни жители Тбилиси – видео

Лето в городе: Где проводят жаркие дни жители Тбилиси – видео

Аномальная жара не прошла стороной и Грузию. Особенно тяжело тем, кто не может воспользоваться отпуском из-за работы, поэтому приходится оставаться в столице 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T18:14+0400

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Однако есть в Тбилиси несколько излюбленных мест, где и жители, и гости прекрасно отдыхают, хотя бы на время забывая о жаре.Одно из самых популярных мест для пляжного отдыха – т. н. Тбилисское море. Вдоль берега водохранилища функционируют гостиницы, яхт-клуб, рестораны, а также другие зоны отдыха.В опросе Sputnik Грузия жители города говорят, что Тбилисское море хорошо своей доступностью, если ехать на курорты нет возможности.Также летом многие отправляются на Черепашье озеро и озеро Лиси. Тут можно искупаться, провести пикник на поляне, отдохнуть под тенью деревьев.

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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, жара, лето, тбилиси, пляжный отдых, туризм в грузии, видео